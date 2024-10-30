Kış Lastiği Talebi Arttı - Son Dakika
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Genel

Kış Lastiği Talebi Arttı

Ardahan'da kar yağışı sonrası kış lastiği değişimi yoğunlaştı, lastikçilerde büyük bir yoğunluk yaşanıyor.

30.10.2024 21:43
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Lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu erken başladı

ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan kar yağışı araçlarda kış lastiği değişimini erkene çekerken, oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Ardahan ve çevresinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı oto lastikçilerinin mesaisini arttırdı. Oto lastikçilerde her yıl 1 Aralık'ta yaşanan kış lastiği değişimi yoğunluğu, kar yağışı ve buzlanmanın başlamasıyla bu yıl erken başladı. Son günlerde hava sıcaklığının düşmesiyle oluşan gizli buzlanma ve soğuk havaya karşı tedbir almak isteyen sürücüler, kış lastiği değişimi için oto lastikçilerin yolunu tutmaya başladı. Sürücülerin can ve mal güvenliği için kış lastiği taktırmalarını öneren lastik tamircisi Ulaş Lale, sürücülerin son bir haftadır yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

"Herkesin kış lastiklerini taktırması gerekiyor"

Kış şartlarının bu yıl erken başlamasıyla sürücülerin oto lastikçilere yöneldiğini belirten Lale, günde yaklaşık 30-40 arası aracın lastik değişimini yaptıklarını ifade etti. Mesailerine aralıksız devam ettiklerini dile getiren Lale, "Bu yıl kış beklediğimizden erken geldi. Yaklaşık 3-4 gündür büyük bir yoğunluk var. Kış lastiği takarak kaza risklerini en alt seviyeye indiriyoruz. Kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle kış lastiklerine olan talep arttı. Herkesin kış lastiklerini taktırması gerekiyor. Biraz yoğun tempoyla çalışıyoruz ama yeter ki vatandaşımız mağdur olmasın. Çünkü hem can güvenliği hem de mal güvenliği açısından çok önemli" dedi.

Sürücüler ise kışın gelmesiyle güvenlik açısından lastiklerini değişmek zorunda kaldıklarını söylediler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kış Lastiği Talebi Arttı - Son Dakika

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