Kış Uykusunu Unutan Ayı Olay Yarattı

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Kış uykusuna yatmayan ayı ortalığı birbirine kattı

RİZE - Rize'de kış uykusuna yatmayan ayının haylazlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkeze bağlı Dörtyol köyünde kış uykusuna yatmayan ayı, 23 Kasım Cumartesi günü saat 17.58'de evlerin arka kısmında bulunan istinat duvarının üzerindeki yolda yürürken güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde evlerin olduğu bölgeye doğru duvarın üzerinde yürüyen ayının ilk önce duvarın sağ alt kısmında bulunan evleri kontrol ettiği görüldü. Sonrasında duvarın üzerindeki su dolu bidonu fark eden ayı, onunla oynamaya başladı. Bidonu devirince suyun hızlı bir şekilde aktığını gören ayı, korkarak duvarın sağ kısmında bulan çay tarım arazisine girerek hızlıca kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.