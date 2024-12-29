Konya'da Kokina Çiçeği Dönemi - Son Dakika
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Konya'da Kokina Çiçeği Dönemi

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Konya'da yılbaşı öncesi Kokina çiçeğine yoğun ilgi var. Fiyatı 350-400 lira arasında değişiyor.

29.12.2024 09:42
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Konya'da çiçekçilerde 'Kokina' hazırlığı

KONYA - Yılbaşına az bir süre kala Konya'da çiçekçilerde Kokina hazırlığı devam ediyor.

Kokina çiçeğine Konya'da rağbet son yıllarda daha da artıyor. İki yıldır yeni yıl öncesinde Kokina çiçeğinin vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü ifade eden çiçekçiler, gençlerin ilgisinin daha fazla olduğunu belirtti. Buket halinde satılan Kokina çiçeğinin fiyatı ise 350-400 lira arasında değişiyor.

"Kokina çiçeğini daha çok 20-30 yaş arası gençler tercih ediyor"

Konya'da 32 yıldır çiçekçilik yapan Konya Çiçekçiler Odası Başkanı İbrahim Dikici (46), Kokina çiçeğinin 2 yıldır rağbet olduğunu belirterek, "Geçen sene internette 'Kokina'sını almayan kız kaldı mı?' paylaşımları Kokina'ya fazlasıyla değer kattı. Bu sene çok fazla talep var, geçen sene de çok fazla talep vardı. Kokina çiçeği yılbaşına yakın alınarak şans getirmesiyle bilinen bir çiçek. Aslında ucundaki kendi çiçeği değil, bazıları kendi çiçeği olarak biliyor. O kırmızı çiçekler sonradan bağlanıyor. Kokina'yi buket, demet olarak satıyoruz. Demedi 350-400 lira arasından değişiyor. Kokina çiçeğini daha çok 20-30 yaş arası gençler tercih ediyor. Kokina sadece yılbaşında, diğer özel günlerde ise çiçekler farklı. Başka zamanlarda Kokina olmuyor. Sadece yılbaşına yakın oluyor. Yılbaşında vatandaşlar şans olarak alıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Konya'da Kokina Çiçeği Dönemi - Son Dakika

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