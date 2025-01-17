Köpekler domuz saldırısını püskürttü - Son Dakika
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Köpekler domuz saldırısını püskürttü

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Batman'da çobanın domuz saldırısına uğraması sonrası köpekleri sayesinde kurtuldu, hastaneye kaldırıldı.

17.01.2025 11:58
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Domuzların saldırdığı çobanı köpekleri kurtardı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde hayvan otlatırken domuz saldırısına uğrayan Murat Kızmaz(44), köpekleri sayesinde kurtuldu. Domuzların saldırısında aldığı darbelerle yaralanan Kızmaz, Gercüş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olay Gercüş'e bağlı Hisar köyü kırsalında sabah saatlerinde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Murat Kızmaz, beraberindeki köpekleriyle koyun ve keçi sürüsünü otlatmaya gitti. Kızmaz, bu sırada domuzların saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kızmaz'ın iki kolu kırıldı. Saldırıyı fark eden çoban köpeklerinin domuzlara saldırmasıyla korkan domuzlar kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kızmaz, ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Kızmaz'ın hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edilerek evine gönderildiği belirtildi.

Köpeklerden kaçan domuzlardan birinin görüntüsü ise cep telefonu tarafından kaydedildi.

Köpekler domuz saldırısını püskürttü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Köpekler domuz saldırısını püskürttü - Son Dakika

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