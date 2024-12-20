Köylüler Karda Eğlenceli Yol Açtı

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Kapalı köy yolunu eğlenceli bir yöntemle kendileri açtılar

"Her şeyi devletten beklememek lazım" diyen köylü gençler kardan kapanan köy yollarını eğlenceli bir yöntemle ulaşıma açtılar

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kardan kapanan köy yolunu açmak isteyen köy sakinlerinin bulduğu pratik ve eğlenceli çözüm izleyenleri gülümsetti.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinin Atalar Köyü ve Cebeli Köyü arasındaki bağlantı yolu kar yağışı nedeniyle kapandı. İki köy arasındaki yolu açmak isteyen köy sakinleri ise pratik ve bir o kadar da eğlenceli bir çözüm yolu buldu. "Her şeyi devletten beklememek lazım" diyen köy sakinleri bir jipin arkasında bağladıkları yol açma aparatına binerek hem karla kapanan yolu açtı hem de karda kaymanın keyfini çıkardılar. Gençler o anları da sosyal medyalarında paylaştılar.

(UA-RE-ÖS-Y)