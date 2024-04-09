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Kuaförlerde yoğun bayram mesaisi: Bayram günü sabah saatlerine kadar çalışacaklar

İZMİR - İzmir'de Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte kuaförlerde yoğunluk yaşanmaya başladı. Randevu taleplerinin yoğun olması sebebiyle kuaförler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışacaklarını söyledi.

Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar bayrama daha bakımlı girebilmek için kuaförlerde yoğunluk oluşturdu. Sabah saatlerinde iş yerlerini açan kuaförler, randevu taleplerinin yoğun olması sebebiyle gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalıştıklarını söyledi. Yoğunluk nedeniyle randevusuz müşteri almadıklarını söyleyen kuaförler, bayram öncesi çok yoğun mesai harcıyorlar.

İzmir'de 50 yıldır tercih edilen ünlü kuaför Harun Cici, bayramda insanların daha bakımlı olmak istedikleri için yoğun çalışma temposunda olduklarını belirtti. Cici, "Bayramlar, akraba ziyaretlerinin olduğu, insanların birbiriyle dayanışma içerisinde geçtiği günlerdir. Eskiden gelenekler yaşıyordu ancak artık bayramlar tatile dönüştü. Bu yüzden kadınlar bayrama daha bakımlı girmek için kuaförlerde randevu yoğunluğu oluşturuyor. Biz de yoğun bir tempoyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

İzmir'de erkek kuaförlüğü yapan Fatih Kocaman, "Bayram arifesinde işlerimiz oldukça yoğun. Randevularımız 3 gün öncesinden doldu. Gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Normalde 9'da kapatıyoruz iş yerini ancak bayram haftası sabah 3'e 4'e kadar çalışıyoruz" diye konuştu. Kuaför Ahmet Ateşoğlu ise, "Bir haftadır aslında yoğun tempoyla çalışıyoruz ama arife günü tabi beklentimizin de üstünde bir talep oldu. Bugün saat 3'e, 4'e kadar buradayız. Yaptığımız saç tasarımlarıyla da vatandaşlarımızı mutlu edip, bayrama daha bakımlı girmelerine yardımcı oluyoruz" açıklamasında bulundu.