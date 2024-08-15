Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin annesi Ayşe Çebi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze namazı İstanbul'da kılındı ve defnedildi.

15.08.2024 19:32  Güncelleme: 19:36
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Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Küçükçekmece Belediyesi Başkanı Kemal Çebi'nin annesi Ayşe Çebi, son yolculuğuna uğurlandı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin annesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Vefat haberini Başkan Çebi, sosyal medya hesabından paylaşmıştı. 92 yaşında vefat eden Ayşe Çebi'nin cenaze namazı, ikindi namazına müteakip Cennet Mahallesi Yavuz Selim Camii'nde kılındı. Cenaze namazı öncesi Başkan Çebi, gelen taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı kılınan Ayşe Çebi, Küçükçekmece Tepeüstü Mezarlığında bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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