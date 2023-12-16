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Küçükçekmece'de İETT Otobüsünü su bastı: O anlar kamerada - Son Dakika
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Küçükçekmece'de İETT Otobüsünü su bastı: O anlar kamerada

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Küçükçekmece'de bir İETT otobüsünü su bastı. Otobüs içerisine dolan su nedeniyle yolcuların ulaşımlarının çileye döndüğü o anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Küçükçekmece\'de İETT Otobüsünü su bastı: O anlar kamerada
16.12.2023 - 20:00,
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Küçükçekmece'de İETT Otobüsünü su bastı: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Küçükçekmece'de bir İETT otobüsünü su bastı. Otobüs içerisine dolan su nedeniyle yolcuların ulaşımlarının çileye döndüğü o anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan şiddetli fırtına ve sağanak yağış uyarılarının ardından mega kent İstanbul'da fırtına ve rüzgar aralıklarla etkisini sürdürüyor. Küçükçekmece'de bir İETT otobüsünü su bastı. Yolcuların ayakta dahi durmakta zorlandığı ve yolculuğun çilede döndüğü o anlar yine otobüs içerisinde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde otobüsün içerisinde su nedeniyle yolcuların dizlerini koltukların üzerine koyduğu, bazı yolcuların ise demirlere tutunarak yolculuk yapmak zorunda kaldığı görüldü.

Kaynak: İHA
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Küçükçekmece, İstanbul, Fırtına, İETT, Son Dakika

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