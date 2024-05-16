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Küçükçekmece'de öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de eski nişanlısı tarafından silahla vurularak öldürülen Bahar Kaban'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı. Beklerken fenalaşan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece'de eski nişanlısı Gökhan Yıldız tarafından öldürülen Bahar Kaban'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna getirildi. Talihsiz kadının otopsi işlemlerinin devam ettiği sırada yakınları da Adli Tıp Kurumu önünde toplandı. Uzun süre gözyaşı döken yakınlarından fenalaşan bir kişi, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık iki saat süren otopsi işleminin ardından Kaban'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Kaban'ın cenazesinin yarın memleketi Iğdır'da toprağa verileceği öğrenildi.