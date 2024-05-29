Küçükçekmece\'de Tekne Mezarlığına Dönen Menekşe Parkı Görüntülendi

Genel

Küçükçekmece'de tekne mezarlığına dönen Menekşe Parkı böyle görüntülendi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de tekne mezarlığına dönen Menekşe Parkı çevresi havadan görüntülendi. Bakımsızlıktan batan onlarca tekne çevre kirliliğine sebep olurken, vatandaşlar ise batıkların kaldırılmasını istiyor.

Küçükçekmece Gölü'nün Marmara Denizi'ne bağlanan kısmında Menekşe Parkı çevresinde bulunan teknelerin birçoğu bakımsız durumda. Onlarca tekne yıllardır batık halde kurtarılmayı bekliyor. Çevrede balıkçılık yapanlar, genelde ortaklı olan teknelerin battığını ve bir daha kaldırılmadan yıllarca batık şekilde kaldığını ifade etti. Ortalama batık bir tekneyi karaya çıkarmanın özel vinçler ile maliyeti yaklaşık 5 bin Türk Lirası, karaya çıkarttıktan sonra ise bakım ve onarım maliyetleri teknenin hasarına göre değişiklik gösteriyor. Yakın mesafede batan tekneler yüzünden bazı tekne sahipleri karaya çıkmakta zorluk çekiyor. Batan tekneler hem deniz hem de görüntü kirliliğine sebep oluyor. Çevredeki vatandaşlar ise belediyenin bir an önce batıkları kaldırması gerektiğini belirtti. Öte yandan tekne mezarlığına dönen Menekşe Parkı çevresi havadan görüntülendi.

"Batanların çoğunun 2 veya 3 ortaklı sahipleri oluyor"

Balıkçılık yapan Ömer Levent Akkor, "Burada görmüş olduğunuz batıklar 5 yıldır burada duruyor. 100 metre içerisinde gördüğünüz 5-6 adet batık tekne var. Pislik olarak burada duruyorlar, birçoğunun motoru yok ama görüntü göz zevkimizi bozuyor. Batanların çoğunun 2 veya 3 ortaklı sahipleri oluyor. Bu yüzden birisi geliyor diğeri gelmiyor. Herkes birbirine atıyor o tamir ettirsin diyor. Hemen yanımızda kırmızı tekne sahibi gelmiyor. İçerisinde motoruna kadar malzemeleri ile birlikte 3 yıldır batık olarak duruyor. Yanımızdaki birçok tekne batma noktasına geldi. Birçoğu her gün 2-3 santim batıyor. 15 gün sonra tamamen batacağını düşünüyorum. Sahibi burada yok Isparta'da gece bekçiliği yapıyor" diye konuştu.

"Suyun içerisinde çürüyüp gidiyor"

Kendisine ait 1 teknenin battığını ifade eden Hüseyin Gün," Buraya belediyenin yapması gerekenler var. İskele, tel örgü çevirmek teknelerin hiç birisi güvende değil, hırsızlık olayları çok oluyor. Batık bir tekneyi karaya çıkartmanın maliyeti 5 bin Türk Lirası oluyor. Hayat şartları zor olduğu için millet batan teknesini de çıkartamıyor. Böyle olunca da suyun içerisinde çürüyüp gidiyor. Bunlar düzenli bir şekilde kaldırılsa daha güzel bir görüntüye sahip olunur" dedi.

"Batık tekneler yüzünden dere pisleniyor"

Teknesinin batmaması için bakım onarım yapan Coşkun Er, " Benimde teknem delindi, batmak üzere onu kurtarmaya çalışıyoruz. Teknemi karaya çıkartıp altına bakım yapacağım. Belediyenin batan teknelere el koyması lazım. Pislik görüntü oluyor, şimdi yanına yanaşmaya kalksan sivrisinek dolu etrafı rahatsız ediyor. Tekneleri sahiplensinler yoksa belediye gelip kaldırıp götürsün. Batık tekneler yüzünden dere pisleniyor" ifadelerini kullandı.