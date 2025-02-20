Kuğulu Park'ta Büyüleyici Kış Manzarası

Kuğulu Park'ta kar ve gece ışıkları mest etti
ANKARA - Ankara'nın simge noktalarından biri olan Kuğulu Park, gece yağan karla birlikte adeta büyüleyici bir manzaraya ev sahipliği yaptı. Beyaz örtüyle kaplanan park, ışıkların altında kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Başkentte etkili olan kar yağışı, Kuğulu Park'ı ziyaret eden vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Parkın simgesi haline gelen kuğular ve ördekler, göletin üzerinde süzülerek eşsiz bir görüntü sundu.
Özellikle kar yağışı altında parlayan sokak lambaları ve gölette oluşan yansımalar, seyrine doyumsuz bir atmosfer oluşturdu. Ankara'da karın keyfini çıkarmak isteyenler için Kuğulu Park, büyüleyici kış manzarasıyla en çok tercih edilen noktalardan biri olmaya devam ediyor.
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