Kumluca'da Acı Biber Yeme Yarışması: 3 Dakikada 398 Gram Yendi - Son Dakika
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Kumluca'da Acı Biber Yeme Yarışması: 3 Dakikada 398 Gram Yendi

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali çerçevesinde yapılan acı biber yeme yarışmasına 30 yarışmacı katıldı. Celal Derin, 3 dakikada 398 gram acı biber yiyerek birinci oldu. Yarışmada katılımcılar, acının etkisini hafifletmek için domates, ayran ve su tüketti.

03.05.2025 09:23  Güncelleme: 09:35
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Acı biber yarışında 3 dakikada 398 gram acı biber yedi

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali, geleneksel acı biber yeme yarışmasıyla renkli görüntülere sahne oldu. Celal Derin adlı yarışmacı, 3 dakikada 398 gram acı biber yiyerek rakiplerini geride bırakırken, katılımcılar domates, ayran ve suyla acının etkisini hafifletmeye çalıştı.

Kumluca ilçesinde bu yıl 27'ncisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında gerçekleştirilen acı biber yeme yarışması büyük ilgi gördü. Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen yarışmada, 3 dakikada 398 gram acı biber yiyen Celal Derin birinci oldu. Geçtiğimiz yıl ikinci olan Derin, bu yıl şampiyonluk hedefiyle katıldığını söyledi.

Domates ve ayranla destek aradılar

Yarışmacılar, karton kutularda teslim aldıkları biberleri jüri gözetiminde tartarak yarışma stantlarına geçti. Başlama düdüğüyle birlikte 3 dakikalık yarış başladı. Acı biberin etkisiyle zorlanan yarışmacılar, domates yiyerek ve ayran ya da su içerek acıyı hafifletmeye çalıştı.

Yarışma sonunda 398 gram biber yiyen Celal Derin birinci, 378 gramla Yetkin Tuncer ikinci, 316 gramla Hüseyin Akşit üçüncü oldu.

Birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye ise gram altın hediye edildi. Birinci olan Celal Derin, "Benim için zor olmadı. Bu yıl şampiyonluk hedefiyle katıldım, çok mutluyum" diyerek duygularını paylaştı.

30 yarışmacı kıyasıya mücadele etti

Yarışmaya Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri ve mahalle muhtarlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. Toplam 30 yarışmacının yer aldığı etkinlikte yarışmacılara protokol üyeleri tarafından katılım madalyaları takdim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kumluca'da Acı Biber Yeme Yarışması: 3 Dakikada 398 Gram Yendi - Son Dakika

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