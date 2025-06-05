Kurban Bayramı İçin Hayvan Pazarındaki Yoğunluk Havadan Görüntülendi - Son Dakika
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Kurban Bayramı İçin Hayvan Pazarındaki Yoğunluk Havadan Görüntülendi

05.06.2025 13:56
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Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Canlı Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı öncesinde yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yapıyor. Arefe günü, vatandaşlar kurbanlık hayvan almak için pazara akın ederken, satıcılar fiyatları düşürerek alıcıları çekmeye çalışıyor.

Kurban pazarındaki yoğunluk böyle görüntülendi

ANKARA - Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara'nın Çubuk ilçesinde yer alan Canlı Hayvan Pazarı'ndaki yoğunluk, kameralı dron ile havadan görüntülendi.

Arefe gününde vatandaşların kurbanlık hayvan pazarlarına ziyaretleri devam ediyor. Kurbanlık hayvan alıcıları, Arefe gününde fiyatların düşmesi düşüncesiyle Ankara'nın Çubuk ilçesinde yer alan Canlı Hayvan Pazarı'na gitti. Özellikle büyükbaş kurbanlıklara yoğun ilgi gösterilen pazarda, satıcılar satılamayan kurbanlıkların fiyatını düşürerek hem ellerindeki kurbanlıkları çıkartmak, hem de vatandaşı memnun etmek istiyor. Canlı Hayvan Pazarı'ndaki besiciler, bayram boyunca kurbanlık hayvan satışlarının devam edeceğini ve vatandaşları satış için beklediklerini belirtti.

Satıcılar, hayvan pazarı yoğunluğundan bahsederek, bazı müşterilerin fiyatları pahalı bulduğunu aktardı.

"Hayvan pazarımız çok yoğun, hareketli"

Çubuk Belediyesi Veteriner Hekimi Yalçın Bekir Kılınç ise kurban pazarını sabah 5'te açtıklarını anlatarak, "Şu anda Çubuk Hayvan Pazarındayız. Gördüğünüz gibi büyük bir yoğunluğumuz var. Gelen hayvanlardan sağlık raporu ve pasaport, özellikle bunları soruyoruz. Bunun kontrolünde alıyoruz. Bir de vatandaşlarımız kurban alırken gebe mi, değil mi? Dişi hayvanlarla ilgili. Onların kontrolünde burada serbest veteriner arkadaşlarımız var. Onlarla beraber onu kontrol ediyoruz. Bir de kurban vasfını taşıyor mu, taşımıyor mu diye bize soruyorlar. O konuda yardımcı oluyoruz. Gördüğünüz gibi hayvan pazarımız çok yoğun, hareketli. Pazarda üretici de, satıcı da pazar ortamında memnunlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kurban Bayramı İçin Hayvan Pazarındaki Yoğunluk Havadan Görüntülendi - Son Dakika

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