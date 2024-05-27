Kurban Bayramı için Kurbanlıklar Görücüye Çıktı - Son Dakika
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Genel

Kurban Bayramı için Kurbanlıklar Görücüye Çıktı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde kurulan Canlı Hayvan Pazarında kurbanlık satışları hız kazanıyor. İnekler 60 bin liradan, düveler 80 bin liradan, tosunlar 100 bin liradan, koçlar 15 bin liradan ve küçükbaş hayvanlar ise 8 bin liradan satılıyor. Vatandaşlar kurulan pazara büyük ilgi gösteriyor.

27.05.2024 21:09
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Kurbanlıklar görücüye çıktı

ERZURUM - Kurban Bayramına sayılı günler kala kurbanlık görücüye çıktı.

Aşkale'de kurulan Canlı Hayvan Pazarında kurbanlıklar başta olmak üzere büyük ve küçükbaş hayvanlar pazarda yerini almaya başladı.

Kurban bayramı yaklaşırken kurbanlık satışları da hız kazanmaya devam ediyor, ilçede kurulan pazarda, İnek fiyatları 60 bin, Düve fiyatları 80, Tosun fiyatları 100, koçlar 15, normal küçükbaş hayvanlar ise 8 bin liradan satılıyor.

Kurulan pazara vatandaşlar oldukça ilgi gösteriyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kurban Bayramı için Kurbanlıklar Görücüye Çıktı - Son Dakika

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