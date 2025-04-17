Kuyumcunun Sadakası: Soygunu Para Sayma Makinesi Engelledi

Para sayma makinesi hayatını kurtardı...O kuyumcu İHA'ya konuştu

Kuyumcu Fatih Akbulut:

"Kaçarken sıktığı kurşun, para sayma makinesine geldi. Anne-baba duasıyla verilmiş sadakamız varmış"

"İçeri girdiğinde anladım. Kafası karışsın esnaf duysun diye bağırdım"

"Şahısları 2 saat içerisinde yakalayan Bursa Polisi'ne teşekkür ediyorum"

BURSA - Bursa'da selam verip elinde silahla içeri giren soyguncuyu bozguna uğratan o kuyumcu konuştu. 3 yıldır kuyumculuk yapan Fatih Akbulut, "İçeriye girdiğinde anladım. Kafası karışsın, çevredeki esnaf duysun diye bağıra bağıra konuştum. Kaçarken sıktığı kurşun, para sayma makinesine geldi. Anne baba duasıyla verilmiş sadakamız varmış" dedi.

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. Elindeki silahlıya selam vererek kuyumcuya giren soyguncu, altın ve paraları gasp etmek istedi. Tetiği çeken soyguncu kuyumcudan çantaya altınları doldurmasını istedi. Kuyumcunun sakin olması ve yüksek sesle konuşmasıyla kafası karışan soyguncu, alarma yönelen kuyumcuyu sık sık uyardı. Arka taraftan gelen kişiyi görünce de tedirgin olan soyguncu, kuyumcuya ateş açıp kayıplara karıştı.

Panik butonuna basıp 112 ekiplerinden yardım isteyen kuyumcunun o anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yaptığı incelemenin ardından tahkikata başladı. Şüpheli ve iki arkadaşı olaydan 2 saat geçmeden saklandıkları adreste yakalandı. Gasp Büro dedektifleri olayı kısa sürede aydınlatmayı başardı.

Olayın üzerinden 1 gün sonra dükkanını tekrar açan kuyumcu Fatih Akbulut, yaşadığı anları ise şöyle anlattı:

"3 senedir bu mesleği yapıyorum. Gerçekten film sahnelerini aratmayan anlar oldu. Hiç ummadığım bir anda içeriye elinde silahı ile girdi. Ben içeriye girdiğinde o niyetle anladım. Onu oyalayıp yüksek sesle konuşarak çevredeki esnafı çağırmak istedim. Şaka olduğunu sanmadım. Ama ona şaka yapma, vazgeç bundan diye 'şaka yapma' diye bağırdım. Yeğenim arkadan gelmesiyle birlikte soyguncu da tedirgin oldu. Ben kendimi savunmak için hesap makinesini ona atacaktım. Ancak o bir el ateş etti ve kaçtı. Anne-baba duası ile verilmiş sadakamız varmış. Bizi koruyan manevi şeyler olduğunu hissettim. Mermi para sayma makinesine geldi. Ona hiçbir şey olmadı halen çalışıyor."

"Emniyet güçlerimizden Allah razı olsun"

Soyguncunun kısa sürede yakalanmasına sevinin Akbulut, "Emniyetteki arkadaşlara çok teşekkür ederim. Ellerine yüreklerine sağlık. Devletimiz ve milletimiz var olsun. Rabbim hiçbir kimsenin başına böyle bir olay vermesin. Türk polisi de her zaman onların ensesinde oluyor" dedi.