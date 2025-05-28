Lisanslı Depoculukta Yeni Dönem

Lisanslı depoculukta yeni bir dönem başlıyor

ANKARA - Lisanslı Depoculuk Federasyonu (TÜLDEF), sektörün daha şeffaf, sürdürülebilir ve verimli bir yapıya kavuşması amacıyla genel kurul toplantısı düzenledi.

Tarım ve ticaretin güvenli geleceği için Lisanslı Depoculuk Federasyonu (TÜLDEF), sektörün daha şeffaf, sürdürülebilir ve verimli bir yapıya kavuşması amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde genel kurul toplantısı düzenledi. Lisanslı depoculuk sektörünün geleceğine yön verecek kararların alınması hedeflenen programa Lisanslı Depoculuk Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Güzel, Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, milletvekilleri ve paydaşlar katıldı. Program slayt gösterisi ve ardından açılış konuşmaları ile başladı.

"Birlikte öğreneceğiz, birlikte gelişeceğiz ve birlikte büyüyeceğiz"

Bugüne kadar yapılan çalışmalar ve ilerisi için değerlendirmelerde bulunan Başkan Güzel, "Bugüne kadar nasıl özveriyle çalışarak buralara kadar geldiysek bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Federasyonumuz 5 bölgesel dernekten ve 200'ün üzerinde mevcut üyemizin yanında her dernekten 10 kişi ve toplamda 50 adet delegeden, her dernekten 2'şer kişi ve toplamda 10 kişilik yönetim kurulumundan, yine her dernekten 1'er kişiyle toplamda 5 kişilik yönetim kurulundan meydana geliyor. Ancak benim bakış açım 50 delegemizin de yönetim kurulu gibi aktif olması yönünde. Çalışma grupları, istişare kurulları ve benzeri yapılar kurarak kurumsal yapımızı her gün daha da güçlendireceğiz. Birlikte öğreneceğiz, birlikte gelişeceğiz ve birlikte büyüyeceğiz" diye konuştu.

"Lisanslı depoculuk sistemini yeniden kurgulayacağız"

Lisanslı depoculuk sistemine değinen ve güvenin esas olmasını belirten Yahya Toplu da, "Bugün ülkemizde 228 farklı şirketin 50 il, 152 ilçe ve 312 ayrı lokasyonda toplam 12.3 milyon ton kapasiteli lisanslı depo bulunmaktadır. Uygulamada, ilgili mevzuata uygun hareket etmek çok önemlidir. Çünkü lisanslı depoculuğunun esası güvendir. Yapılan işlemlerin büyük bir bölümü Toprak Mahsuller Ofisi'nin satmış olduğu ürünlerden gerçekleşti. Özel sektörün ticari alım satım işlemleri devamlı olarak gerilemeye gitmiştir. Ticaret Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımız, TMO ve TOBB olarak çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yakın zamanda detayları Ticaret Bakanlığımız tarafından belirlenecek şekilde bütün lisanslı depoculuk sistemini yeniden kurgulayarak olumsuzlukları en kısa sürede hep birlikte gidermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Bundan sonra kaliteye bakacağız"

Yaşanılan olumsuzlukların takip edildiğini vurgulayan Ahmet Güldal ise, "Lisanslı depoların içerisindeki ürünlerin yüzde 86'ı şu an itibariyle devletin. Milli servetimiz olan devletimizin, milletimizin Toprak Mahsulleri Ofisi'nin emanetinde. Bu ürünlerin hiçbir şekilde bozulmasını istemiyoruz. Bundan sonra lisanslı depoya ürün koyan üreticilerimizin işini zorlaştıran, çıkarırken sattığımız sanayiciye, Ticaret Bakanlığı'na satış yaptığımız, satarken teslim ederken ürünleri onların işini zorlaştıran, içindeki ürünü kendi malı gibi kabul edip ona göre ticari faaliyetler tahayyül eden ve uygulayan lisans depolarını Toprak Mahsulleri Ofisi olarak çok yakından takip ediyoruz, ettik. Bununla ilgili bir blacklist hazırlıyoruz. Çok sayıda kurumsal anlamda çalışan LİDAŞ sahiplerini tercih ederek inşallah 12.3 milyon ton önemli bir kapasite, 4 milyon ton da bizim Toprak Mahsulleri Ofisi'nin. Bundan sonra kaliteye bakacağız" dedi.

Program, kurdele kesimi ve sonrasında Lisanslı Depoculukta Yeni Dönem ve Tarım Analizi paneli ile devam etti. Moderatörlüğünü Tarım ve Gıda Editörü İrfan Donat'ın üstlendiği panelde; Ticaret Bakanlığı Lisanslı Depoculuk Daire Başkanı Bahar Emre, Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdürü Ali Kırali ve Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bayram Sade söz aldılar. Panelistler sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sektörün bugünü ve geleceği hakkında görüşlerini paylaştılar.

Panelin ardından yapılan Genel Kurul'da ise, Lisanslı Depoculuk Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığına Mahmut Güzel seçildi.