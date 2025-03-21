Lokma Tatlısı, Konya'da Ramazan'ın Vazgeçilmezi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Lokma Tatlısı, Konya'da Ramazan'ın Vazgeçilmezi

Selçuklu'dan günümüze uzanan lokma tatlısı, Konya'da Ramazan ayında ilgi görüyor.

21.03.2025 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuklu Döneminden günümüze uzanan Lokma Tatlısı Konya'da ilgi görüyor

KONYA - Selçuklu Döneminde cenaze törenlerinde 'şerbetli AŞ' olarak dağıtılan Osmanlı Döneminde ise saraylarda ikram edilen lokma tatlısı günümüze kadar uzanarak Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Selçuklu Döneminde 'şerbetli AŞ' olarak bilinen, Osmanlı Döneminde padişahlara ikram edilen lokma tatlısı günümüzde ise Ramazan aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Konya'da lokma geleneğinin ilerlediğini anlatan Konya Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu, "Lokma tatlısı Selçuklu Döneminden gelme bir kültürdür. Selçuklu Döneminden Osmanlı Dönemine daha sonra da günümüz kültürüne kadar uzanıyor. Eskiden saraylarda, Ramazan ayında veya padişahların geldiği dönemlerde özellikle yaptırılan bir tatlı olduğunu biliyoruz. Ama o zamandan günümüze kadar farklı şekillerde ikram edilir oldu. Şuan genellikle cenazelerde lokma ikram ediliyor. Konya'da lokma geleneği yeni yeni yerine oturmaya başladı diyebiliriz. Ramazan ayında hafif tatlı olmasından dolayı tercih ediliyor. Bu tatlı genellikle lokmacılarda daha çok bulunur. Lokmanın çok fazla çeşidi vardır, içerisine damak lezzetine göre çeşitlendirilebilir. Ama öz lokma sade olan tatlıdır" dedi.

"Lokmanın içerisinde sadece un, yağ ve şeker var"

56 yıldır tatlı ustalığı yapan Süleyman Kağnıcıoğlu, "Lokma tatlımızı yaparken oldukça hijyenik ve temiz olmasına dikkat ediyoruz öncelikle. Lokma tatlısının yağın içerisinde aynı şekilde kızarmasını sağlıyoruz. Lokmanın içerisinde ise un, yağ ve şeker var. Lokma tatlısının her tarafı aynı kızarması için sürekli karıştırmak gerekiyor. Bu tatlının her tarafı aynı kızaracak ki lezzeti tek olsun. Tatlımız için şerbetini bir gün önceden ayarlıyoruz. Ertesi gün ise un, şeker, yağ karışımı ile hamuru hazırlıyoruz. Daha sonrasında hamuru tek tek hazırlayıp burada kızartıyoruz. Şerbetleme işleminden sonra ise tatlımız kısa sürede hazır kıvama geliyor" diye konuştu.

Vatandaşlar da lokma tatlısını hafif olduğu için tercih ettiklerini söyledi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gastronomi, Selçuklu, Kültür, Genel, Yaşam, Konya, Son Dakika

Son Dakika Genel Lokma Tatlısı, Konya'da Ramazan'ın Vazgeçilmezi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aralarında Vincic de var Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu Aralarında Vincic de var! Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu
İstanbul Barosu’nun başkan ve yöneticileri görevden alındı İstanbul Barosu'nun başkan ve yöneticileri görevden alındı
La Liga’da güncelleme var İşte Arda Güler’in piyasa değeri La Liga'da güncelleme var! İşte Arda Güler'in piyasa değeri
Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
MHP’li Yönter’den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin MHP'li Yönter'den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin
DMM, “RTÜK’ten kanallara taraflı ceza“ iddiasını yalanladı DMM, "RTÜK'ten kanallara taraflı ceza" iddiasını yalanladı
2025’te bir ilki yaşayacak Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek 2025'te bir ilki yaşayacak! Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek
Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti

15:58 Hangi ilde hangi parti birinci İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar
15:27 Başsavcılıktan Özgür Özel’in İddialarına Yalanlama: Haydanlı Hala Gözaltında Başsavcılıktan Özgür Özel'in İddialarına Yalanlama: Haydanlı Hala Gözaltında
15:11 Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti
15:01 Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
20:45 Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
20:41 2025’te bir ilki yaşayacak Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek 2025'te bir ilki yaşayacak! Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek
20:17 DMM, “RTÜK’ten kanallara taraflı ceza“ iddiasını yalanladı DMM, "RTÜK'ten kanallara taraflı ceza" iddiasını yalanladı
19:55 MHP’li Yönter’den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin MHP'li Yönter'den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin
19:36 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
19:24 La Liga’da güncelleme var İşte Arda Güler’in piyasa değeri La Liga'da güncelleme var! İşte Arda Güler'in piyasa değeri
19:04 İstanbul Barosu’nun başkan ve yöneticileri görevden alındı İstanbul Barosu'nun başkan ve yöneticileri görevden alındı
19:03 Aralarında Vincic de var Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu Aralarında Vincic de var! Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 16:31:34. #7.13#
SON DAKİKA: Lokma Tatlısı, Konya'da Ramazan'ın Vazgeçilmezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement