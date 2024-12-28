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Maden Çalışanlarının Dostu Tilki

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Bitlis'teki pomza madeni çalışanları, 2 yıldır her gün besledikleri tilkiyle dostluk kurdu.

28.12.2024 11:17
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Dostluk kurdukları tilkiyi 2 yıldır her gün besliyorlar

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki bir pomza madeni çalışanları, 2 yıldır dostluk kurdukları tilkiyi her gün besliyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinin Kırklar Mahallesi'ndeki bir pomza madeni işletmesi çalışanları 2 yıldır devamlı yanlarına gelen tilkiyi elleriyle besliyor. Maden ocağının müdavimi olan tilki, çalışanlarla sıkı bir dostluk kurdu. İlk başlarda karnı acıktığı için maden ocağına ara sıra inen tilki, çalışanlar tarafından ekmek ve yemek artıklarıyla beslendi. Bu dostluğu sürdüren tilki her gün maden ocağına gelmeye başladı. Tilkinin kendilerine iyice alıştığını fark eden çalışanlar kendileri için yemek getiren firmadan yemek artışı yaparak kendilerine gelen yemeğin aynısını tilkiye de getirmeye başladı. Her gün düzenli bir şekilde öğlen yemek vakti maden ocağına gelen tilki, kendisi için bir kenara bırakılan yemeği afiyetle yedikten sonra gözden uzaklaşıyor.

Pomza madeni çalışanlarından Gökşin Nacaroğlu, 2 yıldır her gün yanlarına gelen tilkiyle çok güzel dostluk kurduklarını söyledi. Nacaroğlu, "Biz Ahlat'ta maden işi yapıyoruz. 2 yıldan beri bir tilkiyle tanıştık. İlk geldiğinde bir ekmek kırıntısına geldi. Ekmeği yedikten sonra her gün artık devamlı gelmeye başlayınca şirket tarafından yemeği tedarik ediliyor. Yemek yediğimizde genellikle öğle saatleri akşama doğru aç kaldı mı geliyor, herhalde yavruları da var, burada karnını doyduktan sonra yavrularının yanına geçiyor, et götürüyor. Tam yavrularını görmedik ama herhalde öyle tahmin ediyoruz. Çünkü karnı doyduktan sonra ekmeği alıp veya o günkü ne varsa onu alıp yavrularına da götürür. Bir bağ oluştu aramıza yaklaşır iki buçuk yıldır. Günlük standart gelir gider yemeğini veririz, dost gibi olduk. Hatta gelir yanınıza, buradaki tırcılar, dışarıdan gelenlerle oynar. Yakınına gideriz bazıları korkar ama biz korkmadık. Yani bir nevi dost olduk onunla. Yanımıza gelir, oturur, yemek yer, bazen yan tarafımızda yemeğini yer. Soğuk havalarda konteynerimiz var. Kapısını açık, bırakırız içinde uyur, zarar vermez yani, hiçbir türlü bir zararı yok bize. Çok iyi anlaşıyoruz burada, bir dost gibi geçinip gidiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Maden Çalışanlarının Dostu Tilki - Son Dakika

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