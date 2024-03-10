Malatya'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika
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Genel

Malatya'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen illerden biri olan Malatya'da, Ramazan ayının gelişiyle birlikte yurt genelinde olduğu gibi ilk teravih namazı kılındı. Malatyalılar, Kernek Karagözler camisine akın ederek teravih namazını eda etti ve depremde hayatını kaybedenler ile Gazze için dua etti. Malatya İl Müftüsü Şahin Yıldırım, namaz öncesi vaazında Ramazan ayının önemine vurgu yaparak, bereketle dolu olan Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

10.03.2024 21:12
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Malatya'da ilk teravih namazı kılındı

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen illerden biri olan Malatya'da on bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişi ile birlikte yurt genelinde olduğu gibi ilk teravih namazı kılındı.

Ramazan ayının ilk teravih namazı için camileri dolduran Malatyalılar, özelikle kent merkezinde bulunan Kernek Karagözler camisine akın etti. Yatsı namazının kılınmasının ardından teravih namazını eda eden vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler ile İsrail'in saldırı ve işgali altındaki Gazze için dua etti.

Namaz öncesi vaaz eden Malatya İl Müftüsü Şahin Yıldırım ise Ramazan ayının önemine vurgu yaparak, bereketle dolu olan Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Malatya'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika

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