Maltepe'de 25 Ton Karpuzu Ücretsiz Dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Maltepe'de 25 Ton Karpuzu Ücretsiz Dağıttı

Maltepe'de bir esnaf, hayır için vatandaşlara 25 ton karpuz dağıttı. Karpuz dağıtıldığını gören vatandaşlar tırın etrafını çevreledi ve 1 saatte 25 ton karpuz tükenmiş oldu. Esnaf, çiftçiye katkı sağlamak ve Maltepelilere fayda sağlamak amacıyla karpuzları ücretsiz dağıttıklarını belirtti.

15.08.2024 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de 25 ton karpuzu ücretsiz dağıttı

Maltepe'de 25 ton karpuzu kapış kapış ettiler

İSTANBUL - Maltepe'de bir esnaf hayır için vatandaşlara 25 ton karpuz dağıttı.Karpuz dağıtıldığını gören vatandaşlar tırın etrafını çevreledi. 1 saatte 25 ton karpuz bitti.

Maltepe'de 30'uncu yılını kutlayan bir balıkçı esnafı tır dolusu 25 ton karpuzu hayır için halka ücretsiz dağıttı. Karpuz dağıtıldığını gören vatandaşlar tırın etrafını çevreledi. 1 saat gibi kısa sürede 25 ton karpuz bitti. Karpuz dağıtan esnaf hem çiftçiye katkı hemde Maltepelilere faydalarının olması için dağıttıklarını belirtti.

"Hem çiftçiye faydamız olsun hem de vatandaş bol bol yesin"

Konuya ilişkin konuşan esnaf Muammer Altun, "Ben 30 senedir Maltepe'de esnafım. 30 yılımıza özel hem vatandaşa bedava dağıtmak istedik hem de annemizin babamızın hayrı olsun diye düşündük. Vatandaş bol bol yesin. Biz 30 yıldır burada bu insanlarla aile olduk. Diğer yandan çiftçi tarlada üretmiş bu ürünler boşa kalmasın. Getirdik hayrımıza dağıttık. Tarlada kalsa bu karpuz yanar. Hem çiftçiye faydamız olsun hem de vatandaş bol bol yesin" dedi.

Kaynak: İHA

Maltepe, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Maltepe'de 25 Ton Karpuzu Ücretsiz Dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:12 Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi
22:29 Iberia Tiflis’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi Iberia Tiflis'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi
19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
17:20 Aydemir Akbaş’tan kötü haber Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu
10:36 12 yaşındaki çocuk nöbet geçirerek aracını bir gölete süren annesinin hayatını kurtardı 12 yaşındaki çocuk nöbet geçirerek aracını bir gölete süren annesinin hayatını kurtardı
10:32 İki milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi ile Meclis’teki sandalye dağılımı değişti İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
10:24 Süper Lig’de ikinci hafta hakemleri belli oldu Süper Lig'de ikinci hafta hakemleri belli oldu
10:16 Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:16 “Adam kalmadı“ diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı "Adam kalmadı" diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı
10:15 Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
09:54 Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 00:39:14. #1.12#
SON DAKİKA: Maltepe'de 25 Ton Karpuzu Ücretsiz Dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement