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Manavgat'ta çatıları uçuran fırtına sonrası turistlerin deniz keyfi

Güneşli havayı fırsat bilen turistler Side sahilinde güneşlenip denize girdiler

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki gün yaşanan şiddetli fırtınanın ardından bugün güneşli havayı fırsat bilen yabancı turistler sahile akın etti.

Turistler güneşlenip kitaplarını okurken, bazı turistlerin de denize girdiği gözlendi.

Manavgat ilçesinde önceki gün etkili olan ve çatıları uçuran şiddetli fırtına yerini bugün güneşli ve sıcak havaya bıraktı. İl genelinde 20 dereceye kadar çıkan sıcak havayı fırsat bilen turistler Manavgat sahillerine akın ettiler. Side Cennetler Mevkiindeki otellerde kalan turistler Side Büyük Plajda bulunan kafeterya önünde şezlonglarda mayo ve bikinilerini giyerek güneşlenip kitaplarını okurken, bazı turistlerin de denize girerek serinlediği gözlendi.