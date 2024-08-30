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Manisa'da komandoların gösterisi mest etti

Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

MANİSA - Manisa'da 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yılı kutlamalarında Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı komandolarının gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı.

Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında kutlama programı düzenlendi. 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Törende bir konuşma yapan Manisa Valisi Enver Ünlü, "Geçmişi kahramanlıklarla dolu olan milletimiz için ağustos ayı aynı zamanda zaferler ayıdır. Malazgirt'ten Kosova'ya, Çaldıran'dan Mohaç'a uzanan ve Çanakkale'de Anafartalar ve Conkbayır ile abidevi bir hüviyet kazanan, Türk Milletinin üstün başarıları, Büyük Taarruzla taçlanmıştır. Büyük Taarruz; milli ve mukaddes değerlerimizi ayaklar altına alarak, bizi öz yurdumuzdan söküp atmak isteyen müstevlilere karşı, vatanını müdafaa eden büyük milletimizin tarihe mal olan müstesna bir mücadelesidir" dedi.

Vali Ünlü'nün konuşmasının ardından Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı komandoları tüfekli gösteri sundu. Yakın dövüş tekniklerindeki hünerlerini de sergileyen komandolar izleyenleri mest etti.

Törende Manisa Büyükşehir Belediyesi halk dansları topluluğu tarafından Ege Bölgesine özgü Efe oyunları oynanırken asker üniforması giyen küçük bir çocuk da gösterilere eşlik etti.

Kutlama programı tören geçişiyle sona erdi.

Törene Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Krutca Eker, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalpler, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Zafer İksir, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.