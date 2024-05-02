SİME-SEN sendikası Taksim'de 1 Mayıs kutlaması yaptı

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Mehter, aşçı, avukat kıyafeti giyen SİME-SEN sendikası Taksim'a geldi

İSTANBUL - Mehter, aşçı, avukat, madenci, mühendis, kıyafeti giyen SİME-SEN sendikası üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na gelerek çelenk bıraktı.

Mehter, aşçı, avukat, madenci, mühendis, kıyafeti giyen Sivil Memurlar Sendikası ve beraberindeki grup 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na geldi. Grup, burada Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Grup yaşasın 1 Mayıs Emekçinin bayramı diye sloganlar attı. Grup adına açıklama yapan Sime-Sen Genel Başkanı Kenan Haluk Baytemir, "Bugün burada emek, özgürlük, adalet temeline dayalı toplumsal barış çoğulcu ve özgürlükçü demokratik düzenin egemen olması için bir araya geldik. Kurum tazminatını kurumda çalışan tüm personele verilmesini talep etmekteyiz. Enflasyon farkı aylık olarak maaşa yansıtılmalıdır" dedi.