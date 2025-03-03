Merdiven Altı Tatlılara Dikkat! - Son Dakika
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Genel

Merdiven Altı Tatlılara Dikkat!

Kayseri'de, merdiven altı tatlılara karşı uyarılar yapıldı. Ruhsat ve izin kontrolü önemlidir.

03.03.2025 16:53
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Merdiven altı tatlılara dikkat

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Altan Aydemir:

"Vatandaşlar iş yerlerine girdiklerinde ruhsatlarına ve çalışma izinlerine dikkat etsinler"

KAYSERİ - Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Altan Aydemir; Ramazan ayında özellikle merdiven altı olarak adlandırılan ve nerede üretildiği belli olmayan tatlıların piyasaya çıktığını söyleyerek, "Vatandaşlar iş yerlerine girdiklerinde ruhsatlarına ve çalışma izinlerine dikkat etsinler" dedi.

Yönetim kurulu ile birlikte iş yerlerini merdiven altı üretim konusunda ziyaret ettiklerini söyleyen Altan Aydemir; "Biz göreve geldiğimizde her zaman da diyoruz ve her zaman kontrol yapıyoruz. Ben de ekibimle birlikte, yönetimdeki arkadaşlarımızla tatlı yerlerinde denetleme değil ama ziyaret ediyoruz oraları. Olumsuz gördüğümüzde de uyarıyoruz ve de sonradan Ramazan'ın 2., 3. günü merdiven altı şeyler çıkıyor tatlı üretenler ya da neyi nerede ürettiği belli olmayan yerler. Biz vatandaşımıza her zaman şunu söyledik; güvendiği ve bildiği yerlerden alsınlar. İş yerine girdiğinde ruhsatı var mı, buranın çalışma izni var mı ve Tarım Müdürlüğü'nün levhaları var mı orada onlara dikkat etmelerini rica ediyorum. Ramazan boyunca da hakikaten birçok yerlerde tatlı satılıyor. Biz de bunların birçoğunda önüne geçtik ama yine de peyderpey de olsa aralardan çıkıyorlar" dedi.

Aydemir, vatandaşların tatlılarını güvendikleri ve bildikleri yerlerden almaları gerektiğini söyleyerek; "Bunu da kontrol ediyoruz. Dikkat etmelerini önemli rica ediyorum. Çünkü güvendiği ve bildiği yerlerden alırsa hiçbir sorun sıkıntı yaşamazlar ve üzerinde de örneğin kadayıf aldığında etikete dikkat etmelerini istiyoruz. Üzerinde etiket olmasını, bu ürünün hangi firmaya ait, hangi marka olduğunu görmelerini özellikle rica ediyoruz. Dediğimiz gibi ruhsatı var mı, çalışma izni var mı ve de girdiklerinde o levhalara dikkat etmelerini önemle rica ediyoruz. Herkese hayırlı ramazanlar dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Kayseri, Sağlık, Genel, Yaşam, Son Dakika

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