Mersin'de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Mersin'de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

Mersin'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. Mersin Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında işçi ve memur sendikaları, odalar, dernekler, siyasi partiler ve farklı grupların temsilcileri yürüyüş gerçekleştirdi ve miting düzenlendi.

01.05.2024 20:13  Güncelleme: 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

MERSİN - Mersin'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Millet Bahçesi önünde toplanan işçi ve memur sendikaları, odalar, dernekler, siyasi partiler ve farklı grupların temsilcileri, İsmet İnönü Bulvarı güzergahından Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yaklaşık iki süren yürüyüş boyunca taşıdıkları dövizler ve pankartlarla yol boyunca slogan atan emekçiler, meydana sırayla giriş yaptı. Yürüyüş ve miting nedeniyle güzergah ve meydanın etrafı polis bariyerleri ile kapatıldı, polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Yürüyüşe katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve ilçe belediye başkanları da alandakileri selamladı. Çocukların da katıldığı yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce kişi davul zurna eşliğinde halay çekti. Saygı duruşuyla başlayan mitingde, Yol-İş Mersin Şube Başkanı İrfan Gültekin, Mersin Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşma yaptı.

Mersin'deki 1 Mayıs mitingi, sanatçı İlkay Akkaya'nın verdiği konserle sona erdi.

Kaynak: İHA

Demokrasi, 1 Mayıs, Sendika, Mersin, Memur, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Mersin'de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
20:39 İstanbul Valisi Davut Gül’den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz
20:38 Meteoroloji’den 34 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 34 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
19:31 Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs’ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı
19:17 İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor
18:04 Paris’teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti Paris'teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti
16:53 BBP Genel Başkanı Destici’den TİP lideri Baş’a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu BBP Genel Başkanı Destici'den TİP lideri Baş'a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu
16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:56 Zonguldak’ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
15:11 ABD’nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı ABD'nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 21:28:28. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement