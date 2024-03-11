MG Marka Sıfır Otomobil Ayıplı Çıktı, Satın Alan Kadın Mağdur Oldu - Son Dakika
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Genel

MG Marka Sıfır Otomobil Ayıplı Çıktı, Satın Alan Kadın Mağdur Oldu

Adana'da bir kadının sıfır aldığı MG marka otomobil ayıplı çıkmasına rağmen satan distribütör kabul etmedi. Kadın hakkını aramak için mahkemeye başvurdu. Aracı aldıktan sonra akü sorunları yaşayan kadın, servis tarafından yeterli yardım alamadığını belirtti. Satıcı distribütör aracın ayıplı olduğunu kabul etmedi ve değişim yapmadı. Kadın, hayatının riske girdiği elektrik kaçağı olan araçla seyahat etmek zorunda kaldı.

11.03.2024 20:25
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MG marka sıfır otomobil ayıplı çıktı, satın alan kadın mağdur oldu

ADANA - Adana'da bir kadının sıfır aldığı MG marka otomobil ayıplı çıkmasına rağmen satan distribütör kabul etmedi. Kadın hakkını aramak için mahkemeye başvurdu.

Adana'da 3 çocuk annesi Fatoş Candar 2022 yılının Eylül ayında çocuklarıyla sorunsuz şekilde seyahat edebilmek için MG marka sıfır otomobil aldı. Otomobili aldıktan 6 ay sonra peş peşe 9 defa akü bitirince Fatoş Candar, satan firmadan aracın arıza verdiğini, birebir arızası olmayanla değiştirilmesini talep etti.

Satıcı distribütör ayıplı aracı geri almayarak Fatoş Candar'ı mağdur etti. Candar ise mahkemeye başvurarak hakkını aramaya başladı.

"Akan trafikte bir anda durdu, çocuklarım arabadayken kaza yapıyorduk"

Aracı aldıktan sonra ilk 5 ay sorunsuz sıkıntısız şekilde kullandığını dile getiren Fatoş Candar, "6. ay sorun yaşamaya başladım. 9 defa aracımda akü bitti. Aküler bitmeden araç yolda ilerlerken kendi kendine stop etmeye başladı. En trafikte akıllı kavşakta büyük bir kaza geçiyordum, aracım bir anda durunca. Akan bir trafikte korku dolu anlar yaşadık, aracımda 3 çocuğum vardı. Servise gittiğim de hiçbir şekilde yardımcı olmadılar" dedi.

"Yetkili servis usule uygun işlem yapmıyor"

Bu aracı servis aldığında bir belge vermediklerini ileri süren Candar, "Orada tuttukları süreç içerisinde araç temin etmediler. İki tane aküyü de sadece benim otoparkımda değiştirdiler. Hiçbir şekilde şu ana kadar yapılan işlemler usule uygun değil" şeklinde konuştu.

"Yetkili servise her gittiğinde farklı sorunlarla geldi"

Sürekli aracın servise gittiğinde her defasında farklı sorunlarla geldiğini söyleyen Candar, "Önce camlarda ve kilit sisteminde sorunlar yaşamaya başladı. Şu anda en büyük sorunum 7500 kilometre 8'inci aküm bitmişti. Servise de bu kilometrede verildi aracım. 5 ay sonra bana aracımı verdiklerinde kilometresi 8 bin 200 kilometredeydi" ifadelerine yer verdi.

"Aracın ayıplı olduğunu kabul etmediler"

Satıcı distribütör aracın ayıplı olduğunu kabul etmediklerini dile getirirken, "Ben de dava açmak zorun da kaldım. Bilirkişi aracın sorunlu olduğunu tespit etti. Araçtaki elektrik kaçağı tespit edilince ayıp olduğu ortaya çıktı. Aracın ayıplı olduğu tespit edilmesine rağmen bana aracı alıp aynısını vermeye yanaşmadılar" dedi.

Candar son olarak, "Hayatım riskte elektrik kaçağı olan araca binmemi sağladılar. Perşembe günü de aracı getirip bıraktılar aracın hiçbir şeyi olmadığını söylediler bana" ifadelerini aktardı.

(CNK-FKE-SO-Y)

Kaynak: İHA

Adana, Otomobil, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel MG Marka Sıfır Otomobil Ayıplı Çıktı, Satın Alan Kadın Mağdur Oldu - Son Dakika

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