Miraç Kandili'nde Hoşkadem Cami Dolup Taştı

Miraç Kandili'nde Tarihi Hoşkadem Cami doldu taştı
ADANA - Miraç Kandili'nde Adana'nın Kozan ilçesinde tarihi Hoşkadem Camiine vatandaşlar akın etti.
Tarihi Hoşkadem Camii'nde bir araya gelen vatandaşlar dualarla Miraç Kandili'ni idrak etti.
Öte yandan Kozan Belediyesi AŞ evi ekipleri de vatandaşlara kandil simidi ve bal şerbeti ikramında bulundu. Bazı vatandaşlar da cami çıkışında tatlı, lokum, şekerleme gibi çeşitli ikramlarda bulundu.
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