Mobilya ustası kadın tek başına hem üretiyor, hem onarıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Mobilya ustası kadın tek başına hem üretiyor, hem onarıyor

Siirt'te 38 yaşındaki 3 çocuk annesi Şükran Yalmaç, babasından öğrendiği mobilya işinin patronu oldu. Yalmaç, işletmesini babasının vefatından sonra kendi imkanıyla kurdu ve tek başına hem mobilya üretimi hem de tamiratını yaparak ev ekonomisine katkı sunuyor.

20.08.2024 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mobilya ustası kadın tek başına hem üretiyor, hem onarıyor

Babasının yanında çırak olarak çalışan kadın, işinin patronu oldu

Mobilya ustası Şükran Yalmaç:

"Kadınları lütfen evde bırakmayın, çalışsınlar, kendilerini geliştirsinler. Siz de eşlerinize yardımcı olun bu konuda"

SİİRT - Siirt'te 38 yaşındaki 3 çocuk annesi Şükran Yalmaç, babasından öğrendiği mobilya işinin patronu oldu.

Mobilya ustası Şükran Yalmaç, işletmesini babasının vefatından sonra kendi imkanıyla kurdu. Küçük yaşlarda babasının mobilya dükkanında çırak olarak çalışan Yalmaç, kurmuş olduğu iş yerinde tek başına hem mobilya üretimi hem de tamiratını yaparak ev ekonomisine katkı sunuyor.

Baba mesleği olan mobilya işine çocukluğundan beri gönül verdiğini belirten Şükran Yalmaç, "Mesleği küçükken babamın yanında çok çalışarak öğrendim. Onun yanında çıraklık yaptım. Babam vefat ettikten sonra bir süre ara verdim. Şu an eşimle beraber Siirt'te çalışıyorum. Genellikle dışarıya Siirt'in köylerine ve ilçelerine de götürüyorum. Kendim çalışıyorum. Kendi imalatımı kendim yapıyorum. Tamiratları yapıyorum. Çocuk odası, genç odası, yatak odası, mutfak odası ve kapılar dahil olmak üzere her şeyi yapıyorum. Dükkanımı kendim açtım" dedi.

Çalışmak isteyince hiçbir işin zor olmadığını dile getiren Yalmaç, "Yeter ki iste, çalış ve mesleğini sev. Çok güzel bir iştir. Çok severek de yapıyorum bu işi. Evlere gidiyorum, tamiratımı, kendi işimi kendim görüp yapıyorum. Tamiratlara kadınlar daha çok çağırıyor. Kadınlara daha çok yardımcı oluyorum. Kadınları lütfen evde bırakmayın, çalışsınlar, kendilerini geliştirsinler. Siz de eşlerinize yardımcı olun bu konuda. Babam genellikle daha çok kapı ve pencere yapıyordu. Ona yardımcı oluyordum. Onun yanında her şeyi öğrendim. Bu mesleğin tahtasıydı, vidasıydı, çivisiydi her şeyi onun yanında öğrendim. Bayanlara tavsiye ediyorum çalışsınlar. Evlerine de eşlerine de yardımcı olsunlar çocuklarına da örnek olsunlar. İlle de mobilya olmasın veya ağır bir iş olmasın. Ben bu mesleği severek yapıyorum. Babamdan kalan bir iş. Ama lütfen kadınlar evde durmasın, çocuklarına ve eşlerine destek olsunlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Çocuk, Siirt, Baba, Kadın, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Mobilya ustası kadın tek başına hem üretiyor, hem onarıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:46 İsrail’de zorunlu askerlik ayaklanması Polis, toplanan kalabalığa müdahale ediyor İsrail'de zorunlu askerlik ayaklanması! Polis, toplanan kalabalığa müdahale ediyor
12:44 Kayseri’de kan donduran cinayet Kayseri'de kan donduran cinayet
12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
21:54 Basın toplantısına damga vuran sözler Okan Buruk, Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti Basın toplantısına damga vuran sözler! Okan Buruk, Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti
21:38 Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık
21:16 Galatasaraylılardan tepki yağıyor İşte Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtları Galatasaraylılardan tepki yağıyor! İşte Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları
20:46 Geriye bir tek kilim kaldı CHP’li Döşemealtı Belediye Başkanı’nın makam odasına haciz Geriye bir tek kilim kaldı! CHP'li Döşemealtı Belediye Başkanı'nın makam odasına haciz
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:22 CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 14:33:16. #1.12#
SON DAKİKA: Mobilya ustası kadın tek başına hem üretiyor, hem onarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement