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Mudanya yolundaki trafik sorunu çözüldü

Bursa'da Emek-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı çalışmalarının tamamlanmasıyla Mudanya yolunda yaşanan trafik sorunu çözüldü. Yolun her iki yönde de 3'er şerit olarak normale dönmesiyle trafiğin rahatladığı görüldü. Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen raylı sistem hattı çalışmaları hızla devam ediyor.

Mudanya yolundaki trafik sorunu çözüldü
08.01.2024 - 00:37,
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Mudanya yolundaki trafik sorunu çözüldü

BURSA - Emek- Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı çalışmalarının tamamlanmasıyla her iki yönde de 3'er şerit olarak normale dönen trafik dron ile havadan görüntülendi. Çalışma sebebiyle uzun kuyrukla oluşan mevkide, trafiğin rahatladığı görüldü.

Bursa Şehir Hastanesi'nde kesintisizin ulaşımın sağlanması hedefiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Emek - Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı'nda çalışmalar hızla devam ediyor. Bakanlar Kurulu kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen 6,1 kilometrelik 4 istasyonlu hattın Mudanya yolu üzerinde kalan bölümlerindeki çalışmalar sebebiyle Geçit bölgesine trafik yoğunluğu yaşanıyordu. Karayolu üzerindeki raylı sistem çalışmalarının bitip, asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasıyla Mudanya yolu, 11 Eylül Pazartesi gününden itibaren her iki yönde de 2'şer şerit olarak trafiğe açılmıştı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de yoğun mesaisiyle çalışmaların tamamlandığı Mudanya yolu artık her iki yönde de 3'er şerit olarak trafiğe açıldı.

Dron ile havadan görüntülenen Geçit bölgesinde, trafiğin normal seyrine döndüğü ve rahatladığı gözlemlendi. Geçtiğimiz gün Bursa protokolüyle açılan yolda incelemelerde bulunana Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da şu cümleleri kurmuştu;

"Geçit hattındaki çalışmalarda burada yolun daralması, Mudanya yolunu kullanan vatandaşlarımızın ciddi şekilde zaman kaybetmesine sebep oluyordu. 11 Eylül 2023 tarihinde 2'şer olarak yolu açmıştık, fakat yeterli değildi. Şimdi de her iki yönde de yolu 3'er şeride çıkararak bekleme süresini azaltmış olduk. İnşallah şubat sonuna kadar da birinci istasyonu Geçit öncesinde Özdilek'e kadar açmış olacağız. Çalışmaların çok hızlı bir şekilde ilerleyeceğini ve bu günden sonra yapılan her hamle ile de vatandaşlarımızın bu hattı daha da rahat kullanacağını ifade etmek istiyorum.

Kaynak: İHA
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