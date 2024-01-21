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Muhtar amcadan çocuklara karne hediyesi

Şanlıurfa'da bir mahalle muhtarı, karnelerini alan minik öğrencilere hediye vererek ödüllendirdi. Muhtar Rıdvan Aydın, karnelerini alan çocuklara kalem, oyun hamuru, boyama ve hikaye kitaplarından oluşan hediyeler dağıttı. Öğrenciler büyük bir mutluluk yaşadı.

21.01.2024 - 11:14,
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Muhtar amcadan çocuklara karne hediyesi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir mahalle muhtarı, karnelerini alan minik öğrencileri hediye vererek ödüllendirdi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Rıdvan Aydın, başlattığı bir kampanya ile karnelerini alan minik öğrencilere hediye dağıttı. Mahalleyi bilgilendiren Muhtar Aydın, karnelerini alan çocukların muhtarlık ofisine gelmelerini istedi. Kısa sürede muhtarlık ofisinin önü minik öğrencilerle doldu. Sıraya giren öğrenciler içeri girip kalem, oyun hamuru, boyama ve hikaye kitaplarından oluşan hediyelerini aldı. Hediyeleri dağıtarak başarılar dileyen Muhtar Rıdvan Aydın, öğrencilere tatilde de ders çalışmaları tavsiyesinde bulundu. Hediyelerini alan minik öğrenciler büyük bir mutluluk yaşadı.

Çocuklara hediye veren Mahalle Muhtarı Rıdvan Aydın, "Mahallemdeki çocuklarla birlikte toplandık. Karnelerini almışlar. Biz de karne hediyesi olarak onlara hediyelerini verdik. Birlikteyiz, mutluyuz, başarılarının devamını dileriz" dedi.

Karnelerini alan öğrenciler de büyük bir mutluluk yaşadı. Muhtar amcanın kendilerine hediye verdiğini söyleyen Ülkünur Geçgel, "Bu gün karnelerimizi aldık. Muhtar amcamıza çok teşekkür ediyoruz, bize hediyeler verdi" şeklinde konuştu.

Hediyesini alan Yunus Emre Gezen ise, "Karnelerimizi aldık, muhtar amca da bize karne hediyesi verdi. Ona çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Muhtar amcadan çocuklara karne hediyesi
Kaynak: İHA
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