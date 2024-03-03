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Murat Kurum, Pendik'te hamsi festivaline katıldı

Kurum: "31 Mart'tan sonra İstanbul'un yeniden yükselişini başlatacağız"

Pendik'te hamsi festivali coşkusu: Tonlarca hamsi dağıtıldı

İSTANBUL - Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen hamsi festivali renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin horon oynadı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen hamsi festivaline katıldı. Festivale Murat Kurum'un yanı sıra Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve çok sayıda Pendikli vatandaş katılım sağladı. Sahilde bulunan meydanda kurulan çadırlarda yüzlerce vatandaşa hamsi ekmek dağıtıldı. Festival kapsamında düzenlenen halk oyunları gösterileri katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Festivalde yöresel sanatçılar da sahne alarak konser verdi. Vatandaşlara müzik ziyafeti sunulan festivalde, tonlarca hamsi ikram edildi. Müzikler eşliğinde horon oynayan vatandaşlar, gönüllerince eğlendi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin birlikte horon oynadı.

Festivalde konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "Bugün Pendik her zamanki gibi coşkulu. Bugün Pendik 31 Mart zaferini müjdeliyor. Sizlerle yol arkadaşı olmak sizler için yola çıkmak şereflerin, gururların en büyüğü. Biz bakanlık yaptığımız görev boyunca milletimizin yanında olduk. 31 Marttan sonra İstanbul'da fetret dönemini bitireceğiz, İstanbul'un yeniden yükselişini başlatacağız. Bu anlamlı buluşmaya, hamsi festivalimize hepiniz hoş geldiniz. Bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Ahmet Cin Başkanıma teşekkür ediyorum. Karadeniz'imizi adeta Pendik'imize getirdik. Hamsi bahane, burada dostluğumu muhabbetimizi pekiştireceğiz" dedi.

Kurum, "Şimdi sadece istanbul diyoruz. İstanbul'un sorunlarına odaklanacağız. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız. İstiyoruz ki İstanbulda 650 bin konutumuzu dönüştürelim. Chpli Belediye Başkan adayı bu konutların yapılmasına gerek yok diyor, akla ziyan. İstanbul'da kentsel dönüşüm yapılmasın diyor. Geçmişte yaptıkları belli, koca 5 yılda 5 bin konutu ancak dönüştürmüşler. Trabzonda yaptığımız konut sayısı bundan daha fazla. Pendikte bizim sosyal konutlarımızı görürsünüz. 39 ilçede yaptığımız projeleri görürsünüz. Çocuklarımız, yarınlarımız için çabalarken görürsünüz. Biz aşkla,şevkle, sizlerle elele vereceğiz İstanbul'umuzun yarınlarını birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"31 Mart seçimleri böylesine önemli, kritik bir seçim" diyen Kurum, "Bir taraftan İstanbul için hayaller kurup o hayallerin peşinden koşanlar var bir tarafta maalesef istanbulun geleceğine ilişkin bir hayali, projesi olmayanlar var. 31 Martta gerçek belediyeciliği getireceğiz. Size söz, İstanbul'un her sokağında, her bir ilçesinde bizi göreceksiniz. Hep sözünü tutan hayallerini gerçekleştiren tarafta olacağız. Allahın izniyle 1 Nisan'dan bu aziz şehre hizmetlerimizi yapacağız" dedi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Burası Pendik sahil meydanı, biz 30 yıldır burada etkinlik yapıyoruz. Ama ne yazıkki 5 yıldan beri akıllarına Pendik'te etkinlik yapmak gelmeyen Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayında buraya bizim çadır kurmamızı engellemeye çalışıyor. Ama biz buna direneceğiz. 5 yıldır bu meydanda etkinlik yapmayanlara buna müsade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Cin, "Pendik Murat Kurum başkanımıza ve şahsımıza ciddi bir teveccüh gösteriyor. Bugün de hamsi festivali dolayısıyla sayın Bakanımızı davet etmiştik. O da nezaket gösterdi, geldi. Coşku üst seviyedeydi. Hem Pendikli vatandaşlarımıza hem de Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah bu coşkunun esas kutlamasını 31 Mart'tan sonra yapacağız. Pendik ve İstanbul'da hayırlı hizmetlerin başlangıcı için bismillah diyeceğiz" ifadelerini kullandı.