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Muş'ta keçi sürüsünün kar üzerinde 4 saatlik zorlu yolculuğu - Son Dakika
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Muş'ta keçi sürüsünün kar üzerinde 4 saatlik zorlu yolculuğu

Muş'ta besicilik yapan vatandaşlar, kış mevsiminde mezrada besledikleri keçilerini 6 kilometrelik karlı ve sisli dağların arasındaki patika yoldan yaklaşık 4 saat yürüterek köye ulaştırdı. Zorlu hava koşullarına rağmen sürü sahipleri, keçilerini güvenli bir şekilde köye getirdiklerini belirtti.

02.01.2024 - 09:19,
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Muş'ta keçi sürüsünün kar üzerinde 4 saatlik zorlu yolculuğu

MUŞ - Muş'ta besicilik yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, kış mevsiminin belli bir bölümünde mezrada besledikleri hayvanlarını 6 kilometrelik karlı ve sisli dağların arasındaki patika yoldan yaklaşık 4 saat yürüterek köye ulaştırdı.

1 milyon 300 bin küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Muş'ta besiciler, zorlu kış şartlarında hayvancılık mesleğini sürdürüyorlar. Şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bin 800 rakıma sahip olan Yukarıyongalı köyünde besicilik yapan vatandaşlar, bir süre Omurlar mezrasında besledikleri keçilerini uzun ve zorlu patika yollardan geçirerek köye ulaştırdı. Mezrada yemin bitmesi ile köye doğru hayvanları ile birlikte zorlu yolculuğa başlayan besiciler, yoğun sisten dolayı zaman zaman yollarını kaybettiklerini söylediler. Kar kalınlığının yer yer yarım metreye ulaştığı 6 kilometrelik yol boyunca kar üstünde tek sıra halinde yürüyen sürünün güvenliğini, çoban köpekleri sağladı. Dik yamaçlar ve zorlu arazilerden geçirilerek 4 saatlik yolcuğunun ardından Yukarıyongalı köyüne getirilen keçi sürüsü, ahırda bir süre dinlendirildikten sonra kar üzerinde buluna yemliklerden saman verildi.

Kötü hava şartlarından dolayı 4 saat süren zorlu yolculun ardından köye sorunsuz bir şekilde vardıkları söyleyen sürü sahibi Eyüp Omur, sürünün mezradan köye getirilme yolcuğunun zorlu geçtiğini belirterek, "Hayvanlarımızı Omurlar mezrasında besliyorduk ve bugün itibariyle köye getirdik. Mezradan köyümüze olan mesafe 6 kilometredir. Yolda baya bir zorluk çektir. Sis ve kar vardı yolda. 4 saatlik yolculuk sonrasında çok şükür sağ, salim köyümüze geldik. Yolda çok sis vardı. Bazı zamanlar yolu şaşırıyorduk. Çile çektik, zorluklarla 4 saatte köye geldik" dedi.

Muş\'ta keçi sürüsünün kar üzerinde 4 saatlik zorlu yolculuğu
Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel Muş'ta keçi sürüsünün kar üzerinde 4 saatlik zorlu yolculuğu - Son Dakika


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