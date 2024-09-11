Nesli Tükenme Tehlikesindeki Su Samurları Kavga Etti

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Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samurları kavga ederken görüntülendi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'deki Harşit Çayı'nda koruma altında bulunan su samurları kavga ederken görüntülendi.

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan su samurları Gümüşhane'de görüntülendi. Daha önce Harşit Çayı etrafında yüzdükleri ve oyun oynadıkları videolar ile ilgi çeken su samurları bu sefer kavga ederken görüntülendi.

Özcan Mahallesi'nde Harşit Çayı üzerinde görüntülenen su samurlarının kavga ederken çıkardıkları sesler çevredekiler tarafından net bir şekilde duyuldu. Su samurları daha sonra gözden kayboldu.