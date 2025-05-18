Nesli Tükenmekte Olan Angora Tavşanları Elmadağ'da Yaşatılıyor - Son Dakika
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Genel

Nesli Tükenmekte Olan Angora Tavşanları Elmadağ'da Yaşatılıyor

Elmadağ Belediyesi tarafından kurulan Angora Tavşanı Üretim Çiftliği, nesli tükenmekte olan Angora tavşanlarını çoğaltarak koruma altına alıyor. Proje, kadın istihdamına katkı sağlarken, çocuklar için eğlenceli bir ziyaret alanı sunuyor.

18.05.2025 15:38
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Nesli tükenmekte olan Angora tavşanları yaşatılmaya çalışılıyor

ANKARA - Türkiye'de yalnızca Ankara'da yetiştirilen Angora tavşanları, Elmadağ Belediyesi tarafından kurulan özel çiftlikte çoğaltılıyor, tanıtılıyor ve geleceğe taşınıyor.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kurulan Angora Tavşanı Üretim Çiftliği, hem yerli türlerin korunmasına hem de sosyal projelere örnek oluyor. Türkiye'de yalnızca Ankara'da üretimi başarıyla gerçekleştirilen Angora tavşanları, Elmadağ Belediyesi'nin girişimleriyle hem ziyaretçilerini ağırlıyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor.

Yaklaşık 3 yıldır Angora tavşanı üretimi için çalıştıklarını belirten Gül Aluçkaya, sadece bir çift tavşanla başladıklarını şimdilerde ise 120'den fazla tavşan yetiştirdiklerini aktardı.

Üretimin her geçen yıl arttığını vurgulayan Aluçkaya, "Tavşanlarımızın özellikleri, tüyleri çok kıymetli ilk hedefimiz tavşanları korumak ve çoğaltmaktı. Biz bu işi başardık, çoğaltmayı da başardık. Şu an yüz tavşanı geçtik, ikinci hedefimiz kadın istihdamı. Kadın istihdamında bu tüylerinin işte kullanılması. Üçüncü hedefimiz ise astronot kıyafeti yapımında yalıtım olarak kullanılmasıdır. 2 ayda bir kırkımlarını yapıyoruz. Tek bir çiftten ürettik. Şu an yaklaşık 120 tavşanımız var" ifadelerini kullandı.

Çiftliğin aynı zamanda çocukların büyük ilgi gösterdiği bir ziyaret alanına dönüştüğünü belirten Aluçkaya, "Çocuklar geliyor, seviyor, güzel vakit geçiriyor. Onlar için eğlenceli bir alan oldu. Bu da Elmadağ'a sosyal katkı sağladı" şeklinde konuştu.

Aluçkaya, projenin ilçeye farklı bir değer kattığını ifade etti.

Angora tavşanlarının yumuşak ve uzun tüyleri, çeşitli alanlarda değerlendirilebiliyor. Çiftlikte tüylerin kırkımı iki ayda bir yapılıyor. Projenin ilerleyen aşamalarında bu tüylerin kadın istihdamını destekleyecek şekilde işlenmesi ve sanayide kullanılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Elmadağ, Tarım, Çevre, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Nesli Tükenmekte Olan Angora Tavşanları Elmadağ'da Yaşatılıyor - Son Dakika

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