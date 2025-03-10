Nevşehir'de 200 Öğrenci Başkanlık Makamında Sahur Yaptı - Son Dakika
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Nevşehir'de 200 Öğrenci Başkanlık Makamında Sahur Yaptı

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Nevşehir'de yaklaşık 200 üniversite öğrencisi, Belediye Başkanı Rasim Arı ile birlikte başkanlık makamında sahur yaparak sıcak bir ortamda bir araya geldi. Başkan Arı, öğrencilere aile sıcaklığını hissettirmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini açıkladı.

10.03.2025 04:59  Güncelleme: 05:27
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200 öğrenci başkanlık makamında sahur yaptı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de öğrenim gören 200 civarında üniversite öğrencisi, Nevşehir Belediyesi başkanlık makamında sahur yaptı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yine bir ilke imza atıp farkındalık oluşturarak 200 üniversite öğrencisiyle başkanlık makamında sahur yaptı. Nevşehir Belediyesi başkanlık makamının bütün kapılarını sonuna kadar üniversiteli öğrencilere açan ve onlarla bir arada olmaktan son derece mutluluk duyduğunu belirten Başkan Rasim Arı, öğrenci ailelerine "gözünüz arkada kalmasın" çağrısı yaptı.

Öğrencilere hitaben konuşan Başkan Arı, sahur bereketinin en güzel hissedildiği yerlerden birinin de öğrenci sofraları olduğunu ifade etti. "Ailelerinizden uzaksanız, burası da sizin bir aileniz, sizin belediyeniz" diye konuşan Başkan Arı, bu ortamın kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Arı, "Yine burada çok enteresan bir şey yapıyoruz. Nevşehir'de öğrenci olan kardeşlerimiz, üniversite öğrencileri ailelerinden uzaklar. Aile şefkatini, sevgisini uzakta hissediyorlar. O sıcaklığı o aile sevgisini hissetmeleri açısından gençlerimizle sahuru beraber yapalım dedik. Onlar bize emanet, ailelerine selamlarımı iletiyorum. Gözünüz arkada kalmasın, bu şehir yavrularına kendi evlatları gibi sahip çıkacaktır ama çok enteresan bir durum oldu. Burası belediyenin insanların tabiriyle veya birilerinin kendilerini yukarda göstermek için ifade ettikleri tabirle makam katı denilen ve belediye başkanın makamı olarak kullanılan yer ama gördüğünüz gibi burada gençlerimiz var. Herhalde makam katına ve makam diye tabir edilen noktaya ilk defa bir sofra kurulmuştur. Afiyet olsun herkese hayırlı ramazanlar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Nevşehir'de 200 Öğrenci Başkanlık Makamında Sahur Yaptı - Son Dakika

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