Niğde'de jandarmadan 'Kış Tatbikatı' - Son Dakika
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Niğde'de jandarmadan 'Kış Tatbikatı'

Niğde\'de jandarmadan \'Kış Tatbikatı\'

Niğde İl Jandarma Komutanlığı, Ketençimen Kayak Merkezi'nde arama kurtarma tatbikatı düzenledi. Tatbikatta, yaralanan, mahsur kalan ve kaybolan vatandaşlara yönelik Jandarma Arama Kurtarma ve Jandarma Asayiş Timleri görev aldı. Ayrıca trafik timleri de olası trafik yoğunluğuna ve yolda mahsur kalanlara yönelik çalışma yaptı.

09.02.2024 23:32  Güncelleme: 23:36
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Niğde'de jandarmadan 'Kış Tatbikatı'

NİĞDE - Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ketençimen Kayak Merkezi'nde arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

Niğde İl Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan Ketençimen Kayak Merkezi'nde senaryo gereği, pist alanı ve çevresinde yaralanan, mahsur kalan, kaybolan vatandaşlara yönelik Jandarma Arama Kurtarma ve Jandarma Asayiş Timleri arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Senaryo gereği kayak pisti dışında yaralanan vatandaşa paletli araçla ulaşan Jandarma Arama Kurtarma timi, vatandaşa yaralandığı bölgede acil müdahaleyi yaptıktan sonra bulunduğu bölgeden tahliyesini sağladı, sağlık ekiplerine teslim etti.

Trafik timleri tarafından ise oluşabilecek trafik yoğunluğuna, kazalara ve yolda mahsur kalanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

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