Off-Road Ekibi Erzurum Kortejine Destek Verdi

Macera Off-Road ekibinden EİT 2025 kortejine konvoylu destek
ERZURUM - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından '2025 Turizm Başkenti' ilan edilen Erzurum'da bir yıl boyunca sürecek etkinlikler start aldı.
Etkinlikler kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri de araçlarıyla destek verdi.
Havuzbaşı kent meydanında toplanan kulüp üyeleri Off-Road araçlarıyla kent turu atarak 2025 coşkusuna ortak oldular. Araçlarını Türk bayrakları ve katılımcı ülke bayraklarıyla süsleyen Off-Road kulübü yürüyüşe renk kattı.
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