Öğrenci Valilik Koltuğuna Oturarak Protokolü Selamladı - Son Dakika
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Öğrenci Valilik Koltuğuna Oturarak Protokolü Selamladı

Öğrenci Valilik Koltuğuna Oturarak Protokolü Selamladı

Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever'in koltuğuna oturan öğrenci, valilik makam aracına binerek protokolü selamladı.

23.04.2024 15:18  Güncelleme: 15:24
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Valilik koltuğuna oturan öğrenci makam aracıyla gezerek protokolü selamladı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever'in koltuğuna oturan öğrenci, valilik makam aracına binerek protokolü selamladı.

Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle coşkulu şekilde kutlandı. Günün ilk programı Gümüşhane Valiliği önünde yer alan Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından çelenk bırakılmasıyla başladı. Programın devamında Fevzipaşa İlkokulu öğrencisi Başak Okur, Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever'in makamına oturdu. Valilik makamına oturan Okur okulunun bahçesinin asfaltla kaplanmasını istediğini dile getirdi. Daha sonra Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer'i arayan Başak Okur, yeni görevinde başarılar dileyerek bayramını kutladı.

Burada sona eren programın ardından Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, makam koltuğunu devrettiği öğrenci ile birlikte makam aracına binerek kutlama programının devam edeceği Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'na gitti. Burada protokolü de selamlayan Okur, protokolde vali için ayrılan koltuğa oturarak programı buradan takip etti.

Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda Gazipaşa İlkokulu ve Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen gösteriler izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Buradaki programın ardından Gümüşhane Yenişehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen Uçurtma Festivali'nin ardından kutlama programı sona erdi.

Kaynak: İHA

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