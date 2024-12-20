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Öğrenciler MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi'ni gezerek tarihi öğreniyor

Milli Savunma Bakanlığının düzenlediği Yerli Malı Haftası etkinlikleri çerçevesinde 100'ü aşkın öğrenci MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi'ni gezdi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Yerli Malı Haftası dolayısıyla öğrenciler için Makine ve Kimya Endüstrisi'ndeki MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi'ne gezi düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığınca düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinlikleri çerçevesinde 100'ü aşkın öğrenci, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ bünyesindeki MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi'ni gezdi. Ziyarette öğrencilere Osmanlı döneminden bu yana Türk askerinin kullandığı silahlar tanıtılırken, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu da konser verdi.

"Askeri müzeler çerçevesinde sahra toplarını barındıran tek askeri müzeyiz"

Yerli Malı Haftası'nın bilinci ve farkındalığının arttırılmasına yönelik bir etkinlik olduğunu belirten Müze Müdürü Tuğba Öztürk Tursun, "MKE Kreş ve Gündüz Bakımevi ile birlikte diğer okullarımızın katılımıyla beraber bir etkinlik içerisindeyiz. Müzemiz iki ana bölüm, bir de bahçemiz olmak üzere üç büyük açılımdan oluşmakta. Şu anda Türkiye'de askeri müzeler çerçevesinde sahra toplarını barındıran tek askeri müzeyiz. Sultan 2. Abdülhamid Han döneminden günümüze yerli ve milli savunma sanayiinin oluşumuna da ışık tutmaktayız" dedi.

Müzenin dört ana bölümden oluştuğunu ifade eden Tursun, "Ülkemiz topraklarındaki savunma sanayinin oluşumu, kışladan fabrikaya, fabrikadan müzeye doğru bir kronolojide ilerliyor. İkinci salonumuzda MKE'nin 1950'den itibaren, yani resmi kuruluşuyla birlikte günümüz savunma sanayiine katkıları ve güncel dönem üretimleriyle savunma sanayiinde tam olarak nasıl var olduğumuzla birlikte güncel dönem ürünlerimizi görmekte ziyaretçilerimiz" diye konuştu.

"İstiklal Mücadelesi'nde ilk üretilen yerli askeri mühimmatlar müzemizde mevcut"

Tursun, konuşmasını söyle sürdürdü:

"Bugün Yerli Malı Haftası'na yönelik özellikle bir faaliyet düzenlememizin sebebi geçmiş dönemden günümüze bu farkındalığı ön planda tutmak. Müzemizin envanter listesinde de olduğu üzere bizim yerli malı olarak ilk üretimlerimiz mevcut müzemizde. İlk elektrik sayaçları, ilk termometreler, ilk hidrometreler, ilk sahra topları. Milli Mücadele döneminde, İstiklal Mücadelesi'nde ilk üretilen yerli askeri mühimmatlar müzemizde mevcut. İçerisinde bulunduğumuz müze zamanında hem bir askeri imalathane hem de bir süvari kışlası olarak kullanılıyor. Bu dönemlerden elimize kalan ahşap kağnılar, o dönemlerde hem yapılan hem kullanılan sahra topları, yine zamanında bu imalathane içerisinde yapılan saatler, termometreler, hidrometrelet, elektrik sayaçları, yani aslında bizim yerli malı kullanımına yönelik o esnada hayatımızda bulunan, hayatımızı kolaylaştıran her türlü ürünün kullanım alanı şu anda içerisinde ayak bastığımız alanda üretimi yapılan mekanizmalar."

Öğrencilerin gelecek için önemine değinen Müze Müdürü Tursun, "Öğrencilerimiz geleceğimizin en değerli velinimetleri. Biz onlara hem tarihimizi hem kültürümüzü hem gelecekte kendilerinden beklediğimiz tarihlerine sahip çıkma bilincini ne kadar iyi aşılarsak, günümüzü de o kadar iyi yaşatmış oluruz. Bu etkinlikte bizim için en önemli detay Hava Kuvvetleri Bandomuzun da bizimle birlikte olması. Bu atmosferi son derece neşeli ve öğretici kılmak hem onların yaş grubuna hem de bulunduğumuz ortamı bilinçaltlarına daha iyi işlememizi bizler için son derece anlamlı kıldı" ifadelerini kullandı.

"Ben bunları hep kitapta görüyordum ama ilk defa canlı olarak gördüm"

MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi'ne gerçekleştirdikleri ziyarette silahları ve savaşta kullanılan malzemeleri görme fırsatı elde ettiğini ifade eden Elif Kayacıklı adlı öğrenci, "Buraya gelmemin sebebi de Yerli Malı Haftası olması ve bu haftada yerli üretim silahlarımızı görmek için geldim. Daha çok mutlu oldum, böyle güzel bir yerde olma şansım olduğu için çok mutluyum. Çok fazla gurur duydum. Ben bunları hep kitapta görüyordum ama ilk defa canlı olarak gördüm" dedi.

"Kendimi daha çok Türk gibi hissettim"

Mehmet Akif Zeren adlı öğrenci ise Türk askerleri tarafından savaş sırasında kullanılan malzemeleri gördüğü için mutlu ve gururlu olduğunu kaydederek, "Kendimi daha çok Türk gibi hissettim. Birazcık kafam eskilere gitti. Eskilerden daha çok bana milli mücadeleyi andırıyor. Aklıma çok iyi kahramanlıklar geliyor. O top atışlarını duydukça içim içimi yiyor. Tüm şehitlerimizi minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.