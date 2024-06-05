Öğrencilerin modifiye araç tutkusu okula sığmadı - Son Dakika
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Genel

Öğrencilerin modifiye araç tutkusu okula sığmadı

Bursa'da liseli öğrencilerin talebi doğrultusunda okul bahçesine gelen modifiyeli araçlar öğrencilere şov yaptı. Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, modifiye tutkunları öğrencilere araçlarını tanıttı ve öğrenciler keyifli bir gün geçirdi. Okulun bahçesini şenlik alanına çeviren modifiye araçlar, öğrencilere unutulmaz bir gösteri sundu. Öğrenciler hayallerini kurdukları araçlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

05.06.2024 11:20
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Öğrencilerin modifiye araç tutkusu okula sığmadı

Modifiye araçlar lisede şov yaptı

BURSA - Bursa'da liseli öğrencilerin talebi doğrultusunda okul bahçesine gelen modifiyeli araçlar öğrencilere şov yaptı.

Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Bursa Elektronikçiler Odası ve Motor Sporları Yardımlaşma Derneği tarafından 'Gençler Teknoloji ve Gelecek ile Buluşuyor' çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Liseli öğrencilerin talebi doğrultusunda Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bahçesine araçlarıyla gelen modifiye tutkunları öğrencilere araçlarını tanıttı. Okulun bahçesini şenlik alanına çeviren modifiye araçlar öğrencilere seyrine unutulmaz bir gösteri sundu. Öğrenciler ise her biri sanat eseri araçları uzun süre inceleyerek keyifli bir gün geçirdi.

Hayranlıkla izlediler

Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz Korucu, "Okulumuzda güzel bir etkinlik düzenledik. Ben bu etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan Motor Sporları Yardımlaşma Derneği Başkanı Gökhan Temel ve dernek üyelerine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz okulumuzun bahçesinde şov yapan araçları hayranlıkla izledi" dedi.

Öğrenciler hayallerini kurduklarını araçlar ile bol bol fotoğraf çektirdiler.

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Bursa, Eğitim, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Öğrencilerin modifiye araç tutkusu okula sığmadı - Son Dakika

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