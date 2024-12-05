Öğrencilerin peşine takılan Fındık, okulun maskotu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Öğrencilerin peşine takılan Fındık, okulun maskotu oldu

Geniş Video İzle

Öğrencilerin peşine takılan Fındık, okulun maskotu oldu Müdür yardımcısının odasında dinleniyor, sınıflara girerek öğrencilerle beraber derse katılıyor Müdür Yardımcısı Serkan Sonuç: "Fındık, öğrencilerimize ayrı bir duygu katıyor" Kayseri'de, 6 yıl önce öğrencilerin peşine takılarak sokaktan...

05.12.2024 13:28  Güncelleme: 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrencilerin peşine takılan Fındık, okulun maskotu oldu

Müdür yardımcısının odasında dinleniyor, sınıflara girerek öğrencilerle beraber derse katılıyor

Müdür Yardımcısı Serkan Sonuç:

"Fındık, öğrencilerimize ayrı bir duygu katıyor"

KAYSERİ - Kayseri'de, 6 yıl önce öğrencilerin peşine takılarak sokaktan okula gelen ve öğretmenler tarafından 'Fındık' ismi verilen köpek, okulun maskotu oldu. Müdür yardımcısının odasında dinlenen, sınıflara girerek öğrencilerle beraber derse katılan Fındık, okula neşe katıyor.

Kayseri'de 6 yıl önce sokağa terk edilen ve öğrencilerin peşine takılarak Kocasinan ilçesinde bulunan Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giden köpeğe okul idaresi sahip çıktı. Öğretmenlerin ismini 'Fındık' koyduğu köpek, okula neşe katarken, öğrencilerinde en yakın arkadaşı oldu. Müdür yardımcısının odasında dinlenen, öğrencilerle beraber sınıfa girerek derse katılan Fındık, kaynaştırma ve ana okulu öğrencilerinin de yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

"Fındık, öğrencilerimize ayrı bir duygu katıyor"

Fındık'ın hikayesini anlatan Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Serkan Sonuç; "Fındık özel bir köpeğimiz. Artık köpekte demiyoruz, bizim canımız. 6 yıl önce göreve başladığım tarihte kendiliğinden okulumuza geldi. Anladığım kadarıyla daha önce evcil bir hayvanmış ve sokağa atılmış. Belediyede kulak küpesi takmış. Evcil olduğu için çocukların arkasına takılıp okula gelmiş. Bizde sahiplendik. O gündür bizimle beraber. Bize yoldaş oldu. Artık o kadar benimsedik ki okulda herkes Fındık ile giriyor, Fındık ile çıkıyor. Anaokulu öğrencilerimiz de Fındık için çıldırıyor. Okulumuzda kaynaştırma öğrencilerimiz de var. Onlar içinde müthiş bir terapi oluyor. Kaynaştırma öğrencilerimiz okula gelmekte genelde sıkıntı yaşıyor ama Fındık sayesinde her gün okula gelmeye başladılar. Fındığın sosyal medyada sayfası da var. Çocuklar oradan takip ederek, maceralarını oradan görebiliyorlar. Destekçileri de çok. 2 tane öğrencim bakımlarını yapıyorlar. Fındığın yaş günün kutladık, mezuniyet törenlerimize katıldı. Projelerimizde yer aldı. Fındık, öğrencilerimize ayrı bir duygu katıyor. Sınıflara girer, derslere katılır. Artık Fındık ile bir bütün olduk. Bazen kaybolduğu zamanlarda oluyor. Bütün Kayseri'yi ayağa kaldırıyoruz ve buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Kayseri, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Öğrencilerin peşine takılan Fındık, okulun maskotu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:22 Erdoğan’ın MTV İndirim Yetkisi Gündemde: Yüzde 43,93 Artış Düşürülecek mi Erdoğan'ın MTV İndirim Yetkisi Gündemde: Yüzde 43,93 Artış Düşürülecek mi?
13:19 CHP’li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti’ye geçeceğini duyurdu CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu
12:03 Suriye’de silahlı muhalifler Hama’ya girdi, rejim güçleri Humus’a çekiliyor Suriye'de silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor
10:57 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti
20:32 Türkiye Kupası’nda tarihe geçen maç: Neredeyse Beşiktaş’ın rekoru kırılıyordu Türkiye Kupası'nda tarihe geçen maç: Neredeyse Beşiktaş'ın rekoru kırılıyordu
20:32 ABD’yi sarsan suikast Dev şirketin CEO’su New York’un göbeğinde öldürüldü ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
20:16 Halil Falyalı’nın liderliğini yaptığı bahis çetesine dava Halil Falyalı'nın liderliğini yaptığı bahis çetesine dava
20:09 Bakan Şimşek’ten Gençlere Sigara Yerine Yatırım Tavsiyesi Bakan Şimşek'ten Gençlere Sigara Yerine Yatırım Tavsiyesi
19:56 Yurt dışı harç pulu dönemi sona eriyor Yurt dışı harç pulu dönemi sona eriyor
19:54 Bakan Şimşek’ten kripto para ve borsa hakkında çarpıcı açıklamalar: İşte Türkiye’deki kripto para yatırımcılarının sayısı Bakan Şimşek'ten kripto para ve borsa hakkında çarpıcı açıklamalar: İşte Türkiye'deki kripto para yatırımcılarının sayısı
19:27 ODTÜ’lü profesörü ’MİT’çiyiz’ diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira ODTÜ'lü profesörü 'MİT'çiyiz' diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira
18:52 İstanbul’da AVM’de yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi İstanbul'da AVM'de yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
18:52 Galatasaray’ın eski yıldızı, 45 yaşında futbolu bıraktı Galatasaray'ın eski yıldızı, 45 yaşında futbolu bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 15:05:12. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrencilerin peşine takılan Fındık, okulun maskotu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.