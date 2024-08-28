Oltu'da yerli üretim karpuz ilgi görüyor - Son Dakika
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Oltu'da yerli üretim karpuz ilgi görüyor

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Oltu'da yetiştirilen yerli üretim karpuzlar, lezzeti ve tazeliğiyle tüketicilerden büyük ilgi görüyor. Karpuzlar, dikkat çeken boyutları ve tatlarıyla öne çıkıyor. Yerli üretim karpuzlar, Oltu'nun taze ve tarladan büyük karpuzlarını tatmak isteyenler tarafından tercih ediliyor.

28.08.2024 10:05
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Oltu'da yerli üretim karpuz ilgi görüyor

ERZURUM - Oltu'da yerli üretim karpuzlar, hem lezzeti hem de tazeliğiyle tüketicilerden büyük ilgi görüyor.

Oltulu karpuz üreticisi Selami Yıldıztekin'in bu yılki karpuzları, dikkat çeken boyutları ve tatlarıyla öne çıkıyor.

Yusuf Ziyabey Mahallesi Osmanbey Sokak'taki Yıldıztekin Çiftliği'nde yetiştirilen karpuzlar, ağırlıkları 20 kilograma kadar ulaşıyor.

Selami Yıldıztekin, bu yılki üretiminin oldukça başarılı olduğunu belirterek, "En küçük karpuzumuz 10 kilogram, büyükleri ise 22 kilograma kadar çıkıyor. Karpuzlarımız taze ve birinci sınıf ürün olduğundan, tüketicilerimiz tarafından çok beğeniliyor. Bu nedenle, müşterilerimiz tekrar tekrar alıyor" dedi.

Yerli üretim karpuzların kilogramı ise 8 TL'den satılıyor. Karpuz severler, bu yıl Oltu'nun taze ve tarladan büyük karpuzlarını tatmak için yerli üretim seçeneklerini tercih ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Oltu'da yerli üretim karpuz ilgi görüyor - Son Dakika

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