Özel Gereksinimli Çocukların Renkli Resim Etkinliği: Engel Tanımayan Kalpler

Özel çocukların hayali tuvalleri renklendirdi

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi tarafından özel gereksinimli çocuklara yönelik düzenlenen "Engel Tanımayan Kalpler" etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyen Esenyurt Belediyesi, özel gereksinimli çocuklar için anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Beykent Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Engel Tanımayan Kalpler" adlı resim etkinliği, Yunus Balta Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşti. Özel bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılmalarını hedefleyen etkinlik, müzik dinletisiyle başladı. Ardından çocuklar, kendilerine verilen boya ve resim malzemeleriyle serbest resim çalışmaları yaptı. Hayal dünyalarını özgürce yansıttıkları etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler de verildi. Görevliler, çocuklarla yakından ilgilenerek onların keyifli vakit geçirmelerine yardımcı oldu.

"Engelleri hayalleri ile aştılar"

Bu tür projelerin artarak devam edeceğini belirten Esenyurt Belediyesi yetkilisi Hicran Yangın, "Amacımız özel gereksinimli çocuklarımızın topluma entegrasyonuna katkı sağlamak ve sosyalleşmelerine destek olmak. Bu bizim ilk etkinliğimizdi. Çok güzel anlar yaşadık. Bundan sonra daha fazla etkinlik düzenleyeceğiz" dedi.

"Çok değerli bir etkinlik"

Etkinliğe çocuğuyla birlikte katılan Hanife Hanedan da organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çocuklarla birebir ilgilenmeleri, onlarla resim çizmeleri çok değerli. Bu tür etkinliklerin çocukların gelişimi üzerinde büyük katkısı var. Esenyurt Belediyesine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.