Palandöken'de Çığ Faciası: 1 Sporcu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Genel

Palandöken'de Çığ Faciası: 1 Sporcu Hayatını Kaybetti

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düşmesi sonucu Judo Milli takımından bir sporcu hayatını kaybetti, 3 sporcu ise hafif yaralandı. Erzurum Valisi, sporcuların bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

21.12.2024 23:11
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Palandöken'de çığ

Çığ altında kalan milli sporculardan biri hayatını kaybetti 3 sporcu yaralandı

Erzurum Valisi Çiftçi: "Çığ düşen bölge kayak yapılan bölgenin dışında"

ERZURUM - Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde kamp yapan Judo Milli takımı sporcuları çığ altında kaldı. 1 sporcunun hayatını kaybettiği çığda 3 sporcu da yaralandı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Judo Genç Milli Takımı'ndan bir sporcunun hayatını kaybettiği 3'ünün de hafif yaralandığını bildirdi.

Erzurum Valisi Çiftçi, çığ bölgesinde yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden sporcudan dolayı, spor camiasına ve millete başsağlığı diledi.

Sporcuların çıktığı alanın kayak merkezinin dışında olduğunu ifade eden Çiftçi, bölgede genelde doğa yürüyüşleri ve ekstrem sporlar yapıldığını söyledi.

Vali Çiftçi, "Doğa yürüyüşü yapmaya çıktıklarında, herhangi bir şekilde Büyük Büyükşehir Belediyemize, AFAD ekiplerimize veya resmi makamlara herhangi bir bildirimleri olmamış. Demek ki rotayı kendileri belirlemişler. Halbuki Büyükşehir Belediyemize veya diğer resmi makamlara herhangi bir bildirimleri olsa biz onların güvenli yürüyüş yapabilecekleri rotayı kendilerine bildirme imkanımız olabilirdi. Zaten kayak merkezinde herhangi bir şekilde çığ düşme imkanı, ihtimali yok. Çünkü Büyükşehir Belediyemiz bu tür riskli olan alanlarda kendileri kontrollü bir şekilde çığ düşürme çalışmaları yapıyorlar. Eğer yine önceden haberimiz olsaydı yine yürüyüş yapacakları alanda da bu tür bir çalışma yapılabilir" diye konuştu.

Çiftçi, çığ düşen bölgede kayak yapılmadığını anlatarak "Burası kapalı bir alan. Kayak merkezlerimiz şu anda bizim ön tarafımızda bulunan bölgede yer alıyor arkamızdaki alan şu anda Sultansekisi diye belirttiğimiz isimlendirdiğimiz alan, kayak alanı değil" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Palandöken'de Çığ Faciası: 1 Sporcu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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