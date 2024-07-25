Paraşütçünün üzerine gelmesi vatandaşın paniğini kameraya yansıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Paraşütçünün üzerine gelmesi vatandaşın paniğini kameraya yansıttı

Geniş Video İzle

Hatay'da plajda yürüyen bir vatandaş, gökyüzünden üzerine paraşütçünün geldiğini fark edince panikledi. Paraşütçü Alican Kolsuz, iniş yaparken yaşananları anlatarak, 'Paraşütle inerken amca üzerime gelir gibi oldu ve bende 'Dayı çekil' dedim' dedi.

25.07.2024 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gökyüzünden üzerine paraşütçünün geldiğini gören vatandaşın paniği kamerada

Adana'dan Hatay'a paraşütle uçmaya gelen Ali Kolsuz: "Paraşütle inerken amca üzerime gelir gibi oldu ve bende 'Dayı çekil' dedim"

HATAY - Hatay'da plajda yürüdüğü esnada gökyüzünden üzerine paraşütçünün geldiğini fark eden vatandaşın yaşadığı panik kameraya yansıdı. Yamaç paraşütü yapan Alican Kolsuz, yaşananları "Paraşütle inerken amca üzerime gelir gibi oldu ve bende 'Dayı çekil' dedim" diyerek anlattı.

Extreme sporlarına merakı olan ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde uçuş gerçekleştiren Adana'da yaşayan 33 yaşındaki Alican Kolsuz, yamaç paraşütü yapmak için Hatay'ın Samandağ ilçesine geldi. Samandağ ilçesinde paraşütle uçmak için doğru zamanı kollayan Kolsuz, gün batımına kısa süre kala yüksek bir noktadan havalandı. Gökyüzünün Akdeniz'i karşısına alarak eşsiz manzaraya karşı uçan Kolsuz, iniş yapmak için plajı tercih etti. Gökyüzünden inmeye çalışan Kolsuz, rüzgarının sert olduğundan inmekte zorlandı. Kolsuz, plajda bulunan çadıra çarpmamak için ani manevra yapınca yürüyüş yapan yaşlı bir vatandaşın üzerine doğru hareketlendi. Gökyüzünde aniden paraşütçüyü gören vatandaşın paniği kameraya yansırken sorunsuz bir şekilde iniş gerçekleşti.

"Paraşütle inerken amca üzerime gelir gibi oldu ve bende 'Dayı çekil' dedim"

Adana'dan Samandağ'a yamaç paraşütü yapmak için gelen Alican Kolsuz, "Akşam üzeri kalkış yaptım. Sıcaklığın değişkenliğinden dolayı yer ve hava rüzgarları değişiklik gösterir. Kalkış yaptıktan sonra hava çok güzeldi. Kalktıktan sonra hava bizi gökyüzüne kadar yükseltiyordu. Çok güzel uçmamızı gerçekleştirdik. İnmeye yakın yer rüzgarı şiddetlenmişti. Yer rüzgarı baya şiddetliydi. Öne doğru manevra yapamadık ama sağa ve sola doğru hareketler yaparak inmeye çalışıyorduk. Videoda iniş alanına yaklaştığımda güçlü bir yer rüzgarı vardı. Rüzgarı karşıma alıp inme planım vardı. Karşımda bir çadır vardı. Çadıra çarpar mıyım çarpmaz mıyım düşüncesi vardı. Çadırı çarpmayacağız. Çadırın ilerisinde bir amca vardı. Amca bana bakıyor, bende amcaya bakıyorum. Muhtemelen amcaya çarpabilirdim. Amca üzerime gelir gibi oldu. Bende 'Dayı çekil' dedim. Amca kenara çekildi. Bir aksilik olmadan indik. Sadece paraşütüm inerken sahilde uzanan insanların üzerine düştü. Keyifli bir uçuştu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hatay, Genel, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Paraşütçünün üzerine gelmesi vatandaşın paniğini kameraya yansıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
09:49 İstanbul’da akılalmaz kaza İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı
09:22 Bingöl’de bilanço ağırlaşıyor Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti Bingöl'de bilanço ağırlaşıyor! Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti
09:01 Ankara’yı sarsan iddia: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne telefonu kapattı Ankara'yı sarsan iddia: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne telefonu kapattı
23:41 Netanyahu’ya ABD Kongresi’nde alkış tufanı Skandal görüntülere Türkiye’den tepki Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki
10:11 Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie’nin kopan bacağı kıyıya vurdu Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie'nin kopan bacağı kıyıya vurdu
09:58 Netanyahu Kongre’de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı Netanyahu Kongre'de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı
09:49 MasterChef Türkiye’de gergin anlar Leyla’dan Deniz’e tepki: Ben senin canın değilim MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Leyla'dan Deniz'e tepki: Ben senin canın değilim
08:20 Motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi Tabeladaki rakam dün gece itibarıyla değişti Motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi! Tabeladaki rakam dün gece itibarıyla değişti
08:11 Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı
03:18 Osmaniye’de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı
01:44 ABD Kongresi’nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül’ü de küplere bindirdi ABD Kongresi'nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül'ü de küplere bindirdi
00:09 Protestolara dayanamayan Netanyahu, Kongre’de ağzını bozdu: İran’ın kullanışlı ahmakları Protestolara dayanamayan Netanyahu, Kongre'de ağzını bozdu: İran'ın kullanışlı ahmakları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 10:54:37. #1.12#
SON DAKİKA: Paraşütçünün üzerine gelmesi vatandaşın paniğini kameraya yansıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement