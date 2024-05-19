Pendik'te 19 Mayıs için Türk bayrağıyla pedal çevirdiler - Son Dakika
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Pendik'te 19 Mayıs için Türk bayrağıyla pedal çevirdiler

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Pendik Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi. Bisiklet tutkunları bir araya gelerek ellerinde Türk bayrağıyla pedal çevirdi.

19.05.2024 10:57  Güncelleme: 11:06
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Pendik'te 19 Mayıs için Türk bayrağıyla pedal çevirdiler

İSTANBUL - Pendik Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi. Bisiklet tutkunları bir araya gelerek ellerinde Türk bayrağıyla pedal çevirdi.

Pendik Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenledi. Bisiklet tutkunları 100. Yıl Parkı Futbol Sahasında bir araya geldi. Burada başlayan parkur Pendik Sahil Yolundan Kartal istikametine doğru bisiklet yolu üzerinde devam etti. Bisiklet tutkunları 10 km boyunca ellerinde Türk bayraklarıyla pedal çevirdi. Bisiklet turuna katılan vatandaşların 9 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla bisiklet sürmesi görsel şölen oluşturdu.

Etkinliğe katılan Güven Arslan isimli bir vatandaş, "Çok manidar önemli bir etkinlik oldu. Ben 2 gün önce Tokat'taydım. Bu etkinliğe katılmak için geldim. Bu duyguyu, hissiyatı önemsiyorum, yaşıyorum. Pendik Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum böyle bir etkinliği düzenlediği için. ve bunun devamını bekliyoruz" dedi. Yeliz Aleyna ise, "Öncelikle bize 19 Mayıs'ı armağan eden Atatürk'e teşekkür ederim. Böyle bir etkinlik düzenleyen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e teşekkür ederim. İyi ki varlar. Böyle günlerin unutulmamasını, yaşatılmasını sürdürüyorlar" diye konuştu.

Pendik\'te 19 Mayıs için Türk bayrağıyla pedal çevirdiler
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Pendik'te 19 Mayıs için Türk bayrağıyla pedal çevirdiler - Son Dakika

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