Pendik'te 6. Kaykay, Paten ve Scooter Yarışları Coşkuyla Gerçekleşti

Pendik'te '6. Kaykay, Paten ve Scooter Yarışları' nefes kesti

Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı Pendik'te sporla yaşatıldı

İSTANBUL - Pendik Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen ve Mattia Ahmet Mınguzzi'nin adı verilen 'Pendik Kaykay, Paten, Scooter Yarışları'nda minikler ve gençler kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte tüm katılımcılara madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Pendik Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen ve Mattia Ahmet Mınguzzi'nin adı verilen 'Pendik Kaykay, Paten, Scooter Yarışları' renkli görüntülere sahne oldu. Çamlık Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, minikler 700 metrelik, büyükler ise 1700 metrelik parkurda kıyasıya yarıştı. Yarışların startını Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin verdi. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda dereceye giren katılımcılara hediye çekleri, tüm sporculara ise özel tasarım tişört ve hatıra madalyaları takdim edildi. Heyecan dolu anlara sahne olan etkinlikte sporla buluşan gençler unutulmaz bir gün yaşadı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "'Kaykay, Paten, Scooter Yarışları'mız artık geleneksel hale geldi. Bu yıl anlamlı bir isimle bu etkinliği yapıyoruz. Yakın zamanda hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi kardeşimiz adına bir spor salonu açmıştık. Bugün de kaykay festivalimizi Ahmet Minguzzi anısına gerçekleştiriyoruz. Onun da çok sevdiği kaykay spor alanını Pendik Koru'da yeni bir alan yaparak yaşatmaya devam edeceğiz. Onun ismini yaşatmak bizim için önemli." diye konuştu. Etkinliğe katılan öğrenciler ise, "Spor Kompleksi'nin açılışının ardından böyle bir etkinlik düzenlediler. İyi ki varlar." diyerek Pendik Belediyesi'ne teşekkür etti.