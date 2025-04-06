Pendik'te Pazarda Epilepsi Nöbeti

Pendik'te pazarda yürüyen vatandaş epilepsi nöbeti geçirdi...O anlar kamerada

İSTANBUL - Pendik'te kurulan semt pazarında epilepsi nöbeti geçiren bir vatandaş yere yığıldı. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik Çamçeşme Mahallesi'ndeki semt pazarında yürüyen bir vatandaş, fenalaşarak yere düştü. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen şahıs, nöbet öncesinde eliyle yardım işareti yaptı. Ardından yere yığılan vatandaş düşme esnasında kafasını yere çarptı. Vatandaşa ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşın dengesini kaybederek yere düştüğü ve çevredeki kişilerin yardıma koştuğu görüldü. Pazar esnafından Mehmet Çelik, "Kalabalık gördüm, amca yerde yatıyordu. Başını yere vurmuştu. Ambulans geldi, hastaneye götürüldü. İlk müdahaleyi çevredeki arkadaşlar yaptı" dedi.