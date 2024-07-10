Genel

Pendik'te yabancı uyruklu kadın mahallelinin korkulu rüyası oldu

Pendik'te yabancı uyruklu kadın mahalle sakinlerinin başına bela oldu

İSTANBUL - Pendik'te yabancı uyruklu kadın Kavakpınar Mahallesi sakinlerinin korkulu rüyası oldu. Sokaklarda yaşayan kadının rahatsızlık verdiğini belirten mahalle sakinleri yetkililerden yardım bekliyor.

Pendik'te Kavakpınar Mahallesinde yaklaşık 6 aydır banklarda yaşayan kadın mahalle sakinlerinin korkulu rüyası oldu. Valizleriyle sokak sokak gezen kadın banklarda uyuyor. Geçimini para dilenerek sağlayan kadının Rusya uyruklu olduğu düşünülüyor. Bireysel ihtiyaçlarını sokakta gideren kadından mahalle sakinleri şikayetçi oldu. Mahalle sakinleri çocukların korktuğunu ve bu sorunun çözümü için yetkilerden yardım bekliyor. Çamaşır suyu gibi kimyasal temizlik malzemeleri koklayan kadının akli dengesinin yerinde olmadığı düşünülüyor.

"Çevreye rahatsızlık veriyor "

Mahalleli Mehmet Eren, "Kimse gelip sahip çıkmıyor. Burada sokakta yaşıyor. İnsanlardan para istiyor, dilencilik yapıyor. Çevreye rahatsızlık veriyor"

"Başımıza bela oldu"

İhsan Kılıç, "Polislere belediyeye telefon açtık, geldiler. Buradan gitmiyor herhalde çift vatandaşlığı var tahminine göre. Gidip geliyor buraları kirletiyor. Bir şey de diyemiyoruz. Buralara komple diş macunu döküyor. Çamaşır suyunu maskesinin içine döküyor, çekiyor. Çantasına bir baksan neler var neler. Bu mahallenin başına bela. Birilerinin evinin önüne gidiyor pisleniyor. Kimse sahip çıkmıyor. Başımıza bela olmuş, bir şey de diyemiyorsun bir şey yapamıyorsun. Bizim Türkçe dilimizi bilmiyor. İyi yanaştığın zaman aklı yerinde, konuşuyor. Tahminine göre Alt Kaynarca'da kız kardeşi oturuyor. Milletten yemek istiyor para istiyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.