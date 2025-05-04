Piyade Er Yılmaz, Haymana'da Defnedildi

Hayatını kaybeden piyade er Yılmaz, toprağa verildi

ANKARA - Hatay'da vatani görevini yaparken hayatını kaybeden 20 yaşındaki piyade er Halil İbrahim Yılmaz, memleketi Ankara'nın Haymana ilçesinde toprağa verildi.

Görev yaptığı Hatay'daki askeri birliğinde cuma günü yatağında ölü bulunan Yılmaz için Haymana Kaymakamlığı binası önünde askeri tören düzenlendi. Yılmaz'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Haymana Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra ilçe protokolü, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Yılmaz'ın ailesi, tören sırasında tabuta sarılarak gözyaşı döktü.